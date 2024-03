Simona: '12 godina sam čista od kokaina. Mirnija sam i otkad sam se odrekla bludne odjeće'

Simona Mijoković (39), bivša supruga Ante Gotovca, progovorila je o putu od problematične prošlosti do pronalaska utjehe u vjeri. Danas je, kaže, u sretnom braku sa Stanislavom Mijokovićem te ima petero djece. U razgovoru za Večernji list osvrnula se na teško razdoblje u kojem je konzumirala razne vrste droge te je istaknula kako ju je Bog od spasio od toga.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Davor Puklavec/PIXSELL

- Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće - rekla je Simona koja je i komentirala molitelje te istaknula da ih u potpunosti podržava.

Oni svake prve subote u mjesecu na Trgu bana Josipa Jelačića, ali i u drugim hrvatskim gradovima, mole krunicu za čednost žena, domovinu, prestanak obavljanja pobačaja, za duše u čistilištu, osobne nakane i život u predbračnoj čistoći.

Foto: Facebook

- Njihove nakane nisu apsolutno ništa što se kosi s katoličkom vjerom. Imaju nakanu za obitelj te da je otac autoritet u obitelji, a što to znači? Znači da je Bog prvo stvorio Adama, a tek onda Evu. Ja koja sam odrasla bez oca znam kako je to kada fali otac. Otac je taj koji je autoritet, a žene su popustljivije i mlake. To naravno ne znači da će žena dobivati batine i trpjeti psihičko ili fizičko nasilje, ali znači da je muškarac glava obitelji - ispričala je Simona.

- Vidim da danas žene žele biti ravnopravne s muškarcima i imati autoritet. Sklad crkvenog braka je to da muž i žena postaju jedno tijelo, kao što je riječ tijelom postala i prebivala među nama. Molitelji zbilja imaju moju podršku zato što ne čine ništa loše. Mole za svetost braka i otvorenost života, a tome sam i sama svjedok. Da sa suprugom i djecom živim u Zagrebu, supruga i sinove poslala bih klečati na Trg i da mole - dodala je.

Foto: Facebook

- Kada sam se pomaknula i odrekla svoje nemoralne, nečedne i bludne odjeće, osjećala sam se mirno. Žena kada se oskudno odijeva, pokazuje grudi ili stražnjicu, u muškarcu odmah pobuđuje maštu, a ako neki muškarac ima problem s bludnošću, ona ga može uvesti u grijeh. Još nigdje nisam čula da je muškarac koji je vjernik i koji sakramentalno živi, nekoga zlostavljao ili silovao. Pravi vjernik nikome neće učiniti ništa nažao; crna kronika puna je ljudi koji žive bez vjere, a ne s njom. Ja kao žena mogu proći negdje pokraj muškaraca, imati dugu i široku haljinu koja apsolutno ništa ne ističe pa opet biti napadnuta. Odjeća nije garancija hoće li netko biti napadnut ili ne - zaključila je Simona.