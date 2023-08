Simona Mijoković: 'Za sve sam bila glupa Simona, tonula sam u tuzi, a onda me spasila vjera'

Simona Mijoković (38), svima poznatija kao bivša supruga poduzetnika Ante Gotovca i reality zvijezda, osvrnula se na prošlost i preobraćenje. Nakon razvoda braka s Gotovcem, Simona se okrenula vjeri. Iza sebe je ostavila razuzdani život te je sreću pronašla s bivšim ministrantom Stanislavom Mijokovićem, s kojim je u braku sedam godina i ima četvero djece.

Sada je u podužoj objavi na Instagramu otkrila kako ju je bivši suprug Ante potaknuo da se pozabavi vlastitom duhovitosti. Osim toga, opisala je prve 'susrete' s Gospom koju naziva majkom.

- S Majkom susrela sam se prvi puta na dan mog krštenja u crkvi Kraljica Svete Krunice u Zagrebu. Iako sam tada bila dojenče , Majka je pozvala moje roditelje da budem tamo, baš u toj crkvi, gdje sam prvi put nakon susreta s Isusom imala prvo javno svjedočenje u crkvi. Drugi susret s Majkom bio je kod Ante. Prvo me vodio na Kamenita Vrata, a onda sam joj pričala 7 godina kada smo živjeli zajedno - započela je Simona.

Osvrnula se i na tadašnje zlonamjerne komentare o njezinu intelektu.

- Nikad nisam znala moliti prije susreta s Gospodinom. Nisam znala ni pričati, izražavati se, za sve sam bila ‘Glupa Simona’ koja ne zna nastaviti slijed 1,2,3…’ - napisala je na društvenim mrežama.

- Od svoje bijede života, svog ponora grijeha u kojem sam se nalazila, sve sam prihvatila, tonući sve više u grijehu i tuzi života. Imala sam u svijetu ‘sve’ a nisam imala duhovno ništa! Koja je to Istina života . I koja je to propadljivost, ništavilo života. Živiš za tijelo, a duh propada. Đavao te oslijepi, ogluši, postaneš zarobljeno dijete - dodala je Simona.

Prepričala je i neobičnu situaciju iz 2011. godine.

- Jedan muškarac pozvao me u Crnu Goru na zabavu. Ali s jednim uvjetom da idemo kod Svetog Vasilija na Ostrog. Tamo sam napisala nakanu na papir, čudom Božjim vratili smo se u Zagreb i prije, a on mi darovao iz svoje kuće jednu sliku, nakon toga više nikad ga nisam vidjela - prisjetila se.

- A slika je bila Sveta Marija. Majka Božja. Stavila sam sliku tada u stanu na Knežiji gdje smo Gabi i ja živjele i počela joj svaki dan pričati: molim te pošalji mi muškarca koji će me (nas) spasiti, misleći da to mora biti muž koji će me spasiti. A Majka je uslišala: Poslala mi je Svog jedinog Sina, poslala mi je Isusa Krista da me spasi, ozdravi, oslobodi, iscijeli - napisala je Simona.