Simona Mijoković potvrdila da je postala baka. Kći Gabrijela je rodila s 18: 'Otišla je od nas...'

Simona Mijoković (41) je potvrdila da je postala baka. Kako je otkrila na predstavljanju knjige 'Kako sam tražila ljubav', njezina najstarija kći Gabriela postala je majka. Za InMagazin je otkrila je i u kakvom je danas odnosu s Gabrijelinim ocem, Antom Gotovcem.

Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj - rekla je Simona.

S bivšim suprugom Antom, od kojeg se razvela 2010. godine imala je prilično turbulentan brak, no danas su u dobrim odnosima.

- S Antom se čujem. Molim se za njega. Ante me doveo na Tabor, i to nikad neću zaboraviti - priznala je Mijoković.

Podsjetimo, Simona je 2016. uplovila u bračnu luku sa Stanislavom Mijokovićem. Zajedno su dobili čak četvero djece, a trenutno žive u Austriji. No, unatoč kilometrima, Stanislav je došao s njom u Zagreb na promociju knjige, gdje je progovorila i o najtežim trenucima iz svoje prošlosti, kao i da je s 15 po prvi puta probala heroin.

Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS