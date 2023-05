Simona Mijoković proslavila sa suprugom poseban dan: Božjih i naših sedam, ljubljeni moj mužu

Simona Mijoković (38) čestitala je svom suprugu Stanislavu Mijokoviću (56) sedmu godišnjicu braka. Par živi u Austriji i ima četvero djece, a Simona iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem (52) ima i kćer Gabrijelu. Ove godina na svijet je došao i njihov najmlađi sin Michael.

Oni ne skrivaju od javnosti svoju veliku povezanost i ljubav, kao i čvrstu zajedničku vjeru.

- Božjih i naših 7. Da još više evanđeoski vjerujemo, da opraštamo 70x7, da ljubimo 70x7, da se darujemo jedno drugome 70x7. Kao i prvoga dana i sve dane života našega - napisala je na Facebooku Simona.

Foto: Facebook

- Uz tebe u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Volim te ljubljeni moj mužu i naših uz moju Gabi, 4 savršena dara od Oca: Joshua, Amalia, Zvjezdana i Michael. Mirna, radosna, blagoslovljena i nadasve neka bude sveta - dodala je dalje.

Ona i suprug zajedno su u zagrljaju pozirali dok je Simona držala tortu na kojoj je svijeća s brojem sedam. Svome je mužu i prošle godine uputila lijepe riječi za godišnjicu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Naših 10 godina prijateljstva, naših 6 godina svetog sakramenta braka. Puno ljudi često mi postavi pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku - napisala je tada.

- Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to duh svijeta misli. Zajedno smo ušli u našu zajedničku lađu života, nekad smo plovili mirnim morem i radosno pjevali, a nekada je more bilo nemirno. Nikad se nisam bojala ni oluja, ni vjetra - nastavila je tom prilikom Simona.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Simona je nedavno progovorila o petom djetetu kojeg je rodila prije dva mjeseca. Svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila detalje o zdravstvenim problemima malenoga Michaela.

Foto: Facebook

Objavila je tada emotivan tekst u kojemu je otkrila da je dječak od rođenja nosio monitor koji je pratio rad njegova srca i pluća.

- Svakodnevno smo mu slušali srčeko i disanje i promijenili 'stotinu' elektroda. I sve je prošlo - napisala je tada Simona.