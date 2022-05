Simona proslavila šest godina braka sa suprugom: 'Za brak sam izmolila molitvu srca'

Simona Mijoković ex Gotovac proslavila je deset godina prijateljstva sa svojim suprugom Stanislavom Mijokovićem. Svoju priču o ljubavi i braku ispričala je svojim pratiteljima na Facebooku.

- Naših 10 godina prijateljstva. Naših 6 godina Svetog sakramenta braka - započela je objavu.

- Puno ljudi često mi postave pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrtajući se što to' duh svijeta misli - objasnila je Simona.

Iako je zahvalna na svom braku, Simona je u svojoj ispovijesti priznala da je bilo i loših dana koje je ona prihvatila, ali se toga nikad nije bojala.

- Zajedno smo ušli u našu zajedničku lađu života, nekad smo plovili mirnim morem i radosno pjevali, a nekada je more bilo nemirno. Nikad se nisam bojala ni oluja, ni vjetra, 'ni morskih pasa oko nas', ni nemirnog mora jer znam naš 'Kormilar' upravlja našom lađom i sve što se dogodi On dopušta za našu duhovnu izgradnju - priznala je.

Smatra da su supružnici kojima je Bog na prvom mjestu, kao i sakrament braka, su oni koji najlakše ostvare skladan odnos u braku.

- Vjerujem da su uspjeli muževi i žene u svetom sakramentu braka svjedoci trajnog sklada između naravi i milosti. Usudih se napisah 'Božji zaluđenici' do te mjere da stvaraju zbunjujući rječnik, zaljubljeni u Boga koji je njihovo Sve u svemu. Uvijek na prvom mjestu - zaključila je.

Za brak se zahvalila svetoj Riti i kratko završila molitvom i blagoslovila svoju godišnjicu te poručila da svog muža 'voli do neba'.

