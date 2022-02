Sin talijanskog tenora Andree Bocellija (63), Matteo Bocelli (24) odlučio je krenuti očevim stopama, a ovih je dana na društvenim mrežama objavio da kreće na američku turneju na kojoj će biti gost svome ocu.

Prije četiri mjeseca objavio je svoju prvu pjesmu 'Solo' koja sada već ima preko četiri milijuna pregleda, dok je njegova druga pjesma 'Close' u samo dva tjedna pregledana milijun puta.

Matteo na Instagramu ima preko 400 tisuća pratitelja, najavio je izlazak svog prvog glazbenog albuma.

- Napisao sam toliko pjesama u posljednje dvije godine. Sada moram odabrati koje ću uvrstiti na album. To je teška odluka, ali u isto vrijeme stvarno uzbudljiva, treba urezati svoj debitantski album u oblik koji mi se čini najautentičnijim. Jedva čekam da čujete svu ovu novu glazbu! Album je 80% gotov. - napisao je Matteo na svom Instagramu, koji priznaje da nije volio pjevati pred ocem jer je bio sramežljiv.

S ocem Andreom prvi puta je izašao na pozornicu 2018. godine kada su zajedno otpjevali pjesmu 'Fall on me' na engleskom i talijanskom jeziku.

- Tehnički, glasovi su nam veoma različiti, no postoji nešto što nas povezuje. To je stav. Karakterističan način izražavanja pjevanjem je ono što Mattea i mene čini veoma sličnima. To se ne može uvježbati, to je ono s čime se rodite - kazao je jednom prilikom Andrea.

- Iskreno se nadam da će to biti prvi korak u Matteovoj bogatoj karijeri. No, prije svega želim mu da ostane ono što jest – umjeren i skroman, i da se uvijek vodi vrijednostima po kojima je odgajan u obitelji - priznao je Andrea.

Osim što je od oca naslijedio glazbeni talent fizički si jako sliče te je Matteo pridobio mnogo obožavateljica, a na Instagramu se pohvalio i svojim kulinarskim sposobnostima.

Matteo je imao priliku nastupati s ocem i u Londonu pred princem Harryjem (37) i njegovom suprugom Meghan Markle (40), dok su još bili članovi kraljevske obitelji, na donatorskoj manifestaciji Royal Variety Performance.