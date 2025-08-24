Obavijesti

I TATA JE PONOSAN...

Sin Arnolda Schwarzeneggera izgleda neprepoznatljivo! 'Tip se prepolovio, svaka mu čast!'

Foto: K. Schwarzenegger/Instagram, Profimedia, Canva

Najviše mu je u mršavljenju, kaže, pomoglo izbacivanje kruha iz prehrane. U nekoliko tjedana izgubio je gotovo 15 kilograma.

"Vau, sad izgleda kao da bi mogao biti Terminator", "Neprepoznatljiv je", "Ovo je dokaz da se upornost isplati"... Nižu se komplimenti po društvenim mrežama i online forumima na račun Christophera Schwarzeneggera (27)...

Christopher je sin legendarnog Terminatora, Arnolda Schwarzeneggera, i novinarke i autorice Marije Shriver. Par se razveo 2011. godine nakon što je otkrivena Arnijeva afera s jednom od kućnih pomoćnica, s kojom je dobio sina Josepha... U braku su bili 25 godina.

U prošlosti je Christopher muku mučio s kilogramima, a na fotografiji s odmora koju je objavila njegova sestra Katherine, mladi Schwarzenegger izgleda sjajno, složni su na društvenim mrežama.

Foto: K. Schwarzenegger/Instagram

Inače, Katherine je u braku s glumcem Chrisom Prattom, koji je također bio dio ovog obiteljskog odmora na Cap Codeu.

U svibnju ove godine Christopher je objasnio kako je došlo do njegove transformacije. Sve je započelo prije nekoliko godina...

- Bio je to velik proces. Tamo 2019. godine bio sam na odmoru u Australiji i na veću aktivnosti nisam mogao ići jer sam bio pretežak. Htio sam ići skakati iz aviona, ali ništa od toga... - kazao je Christopher.

Christopher 2018. godine
Christopher 2018. godine | Foto: Profimedia

I tata Arnold ponosan je na novi izgled svojeg sina. 

- Motiviran je i discipliniran. Znao sam da će ovako biti - kazao je Arnie...

