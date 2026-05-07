Sin Clinta Eastwooda: Sjajno je u Zagrebu, brzo ću se vratiti

Sretan sam, bilo je jako dobro, rekao nam je Kyle Eastwood u srijedu u backstageu Kina SC nakon što je odsvirao koncert "Eastwood by Eastwood". Posveta je to njegovu ocu, slavnom filmskom genijalcu Clintu Eastwoodu. "Claudia's Theme" iz filma "Nepomirljivi" bila je treća na repertoaru te večeri.

- A evo sad jedne pjesme iz sjajnog filma koju je skladao moj otac - rekao je Kyle i kontrabas zamijenio s električnom bas gitarom.

Bilo je to sjajno. Nakon koncerta objasnio nam je kako je nastala. I na pozornici, ali još više izbliza, lako je uočiti da je to Eastwood. Po stavu, osmijehu, očima... Nema greške.

- Često je moj otac skladao doma, mi smo djeca to slušali. Tako je bilo i tog puta, ta je melodija zaista odlična - rekao nam je Kyle.

Opet nam je, kao i na početku koncerta, rekao kako više neće ponoviti pogrešku i imati tako dugu "pauzu" od Zagreba. Svirao je u glavnom nam gradu prije 25 godina, završio je tad i u BP Clubu. Reklo bi se, logično. Nažalost, u BP Club više ne može, a ni s vremenom nije stajao baš najbolje.

- Ma nema vremena, nisam uspio vidjeti ništa od Zagreba i to mi je jako žao. Već u četvrtak smo u Bugarskoj, u Sofiji. No vjerujte, neće opet proći 25 godina da dođem u Zagreb, a kad se opet vratim, doći ću na nekoliko dana. Dobar je osjećaj u Zagrebu, želim ga bolje upoznati - pričao nam je Clintov "mali".

Svirao je šaroliko, svoje skladanje predstavio je samo kroz jednu temu, onu iz filma "Pisma iz Iwo Jime", koju je radio. Počeo je s Charliejem Parkerom i filmom "Bird", koji je režirao njegov otac, pa je svirao temu iz "Kazna na planini Eiger" Johna Williamsa, pa dvije teme koje je napisao Lalo Schifrin za "Prljavi Harry" i "Magnum Force", naravno, nije moglo proći bez Ennija Morriconea, koji mu je najdraži filmski skladatelj, a tu su se našle teme iz "Cinema Paradiso", "Za šaku dolara" i "Dobar, loš, zao".

Sjajna večer, na neki način uz obitelj Eastwood. Svjestan je očeve veličine, rekao nam je kako je nositi to prezime, ali i on je "svojim rukama" napravio puno. Kyle Eastwood tijekom karijere objavio je više od deset albuma i izgradio prepoznatljiv autorski identitet na modernoj jazz sceni.

Važan dio njegove karijere vezan je uz filmsku glazbu: sudjelovao je u skladanju i izvođenju glazbe za filmove oca Clinta Eastwooda, uključujući "Mystic River", "Million Dollar Baby" i "Letters from Iwo Jima", pritom paralelno razvijajući vlastiti put kao bandleader. 