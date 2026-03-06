Sin Gorana Ivaniševića seli u Ameriku na vlastiti teniski put: 'Svi očekuju da budem kao tata'

Sin teniske legende Goran Ivanišević, osamnaestogodišnji Emanuel Ivanišević, polako gradi vlastiti put na teniskim terenima. Jedan od najboljih mladih hrvatskih tenisača prošlog je ljeta osvojio prvi ATP bod, a krajem godine ostvario je i zapažen rezultat plasmanom u polufinale parova na prestižnom juniorskom turniru Orange Bowl na Floridi.

U velikom intervjuu za Gloriju otkrio je svoje planove.

„Prošla godina je bila sjajna. Igrao sam i finale parova u Meksiku, četvrtfinale u pojedinačnoj konkurenciji u Osaki… Nadam se da ću tako nastaviti i ove godine“, kaže Emanuel, kojeg već na jesen čeka velika promjena.

Foto: Instagram

Naime, odlučio je preseliti u Sjedinjene Američke Države gdje će studirati na Wake Forest University u Sjevernoj Karolini, jednom od najjačih teniskih sveučilišta na svijetu. Ondje je studirao i hrvatski tenisač Borna Gojo. Emanuel planira upisati ekonomiju, a dobio je i vrijednu stipendiju.

„Dobio sam stipendiju od oko sto tisuća dolara godišnje, što je prilika koju nisam mogao propustiti. Krećem u kolovozu i jako se veselim svemu što me čeka“, govori maturant Privatne sportske i jezične gimnazije „Franjo Bučar“.

Odrastanje uz jednog od najvećih hrvatskih sportaša donijelo je i određeni pritisak. Emanuel priznaje da mu prezime nekoć nije bilo lako nositi.

„Svi očekuju od tebe da budeš kao tata, što je praktički nemoguće jer je on naš najbolji tenisač. Očekivanja su velika, ali sada sam se naviknuo.“

Foto: Instagram

Njegov otac danas mu je velika podrška, iako rijetko dolazi na turnire jer Emanuel ima svog trenera. Ipak, savjeti legendarnog wimbledonskog pobjednika i dalje su važni.

„Dok sam bio mlađi i nezreo, priznajem da su me nervirali njegovi savjeti. Ali sada kad sam sazrio, uvijek ih rado poslušam“, kaže mladi tenisač.

U slobodno vrijeme voli igrati golf i padel, a zanimaju ga i moda te putovanja. Iako često izbiva zbog turnira, ističe kako je vrlo vezan uz obitelj, posebno stariju sestru.

„Sestra mi je možda i najbliža osoba. Kad sam u Zagrebu, često se družimo“, kaže Emanuel, koji je uz oca već proputovao velik dio svijeta, a među najdražim destinacijama izdvaja Japan i Dominikansku Republiku.

Trenutno nije zaljubljen, a česta putovanja prepreka su mu za neku dugoročniju vezu.