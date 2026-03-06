Obavijesti

Show

Komentari 2
EMANUEL IVANIŠEVIĆ

Sin Gorana Ivaniševića seli u Ameriku na vlastiti teniski put: 'Svi očekuju da budem kao tata'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Sin Gorana Ivaniševića seli u Ameriku na vlastiti teniski put: 'Svi očekuju da budem kao tata'
7
Foto: Instagram

Mladi hrvatski tenisač Emanuel Ivanišević otkrio je kako mu je bilo odrastati uz poznatog oca, koliko mu on pomaže u sportu te o velikoj prilici na američkom sveučilištu

Admiral

Sin teniske legende Goran Ivanišević, osamnaestogodišnji Emanuel Ivanišević, polako gradi vlastiti put na teniskim terenima. Jedan od najboljih mladih hrvatskih tenisača prošlog je ljeta osvojio prvi ATP bod, a krajem godine ostvario je i zapažen rezultat plasmanom u polufinale parova na prestižnom juniorskom turniru Orange Bowl na Floridi.

U velikom intervjuu za Gloriju otkrio je svoje planove.

„Prošla godina je bila sjajna. Igrao sam i finale parova u Meksiku, četvrtfinale u pojedinačnoj konkurenciji u Osaki… Nadam se da ću tako nastaviti i ove godine“, kaže Emanuel, kojeg već na jesen čeka velika promjena.

Foto: Instagram

Naime, odlučio je preseliti u Sjedinjene Američke Države gdje će studirati na Wake Forest University u Sjevernoj Karolini, jednom od najjačih teniskih sveučilišta na svijetu. Ondje je studirao i hrvatski tenisač Borna Gojo. Emanuel planira upisati ekonomiju, a dobio je i vrijednu stipendiju.

„Dobio sam stipendiju od oko sto tisuća dolara godišnje, što je prilika koju nisam mogao propustiti. Krećem u kolovozu i jako se veselim svemu što me čeka“, govori maturant Privatne sportske i jezične gimnazije „Franjo Bučar“.

Odrastanje uz jednog od najvećih hrvatskih sportaša donijelo je i određeni pritisak. Emanuel priznaje da mu prezime nekoć nije bilo lako nositi.

„Svi očekuju od tebe da budeš kao tata, što je praktički nemoguće jer je on naš najbolji tenisač. Očekivanja su velika, ali sada sam se naviknuo.“

Foto: Instagram

Njegov otac danas mu je velika podrška, iako rijetko dolazi na turnire jer Emanuel ima svog trenera. Ipak, savjeti legendarnog wimbledonskog pobjednika i dalje su važni.

„Dok sam bio mlađi i nezreo, priznajem da su me nervirali njegovi savjeti. Ali sada kad sam sazrio, uvijek ih rado poslušam“, kaže mladi tenisač.

U slobodno vrijeme voli igrati golf i padel, a zanimaju ga i moda te putovanja. Iako često izbiva zbog turnira, ističe kako je vrlo vezan uz obitelj, posebno stariju sestru.

„Sestra mi je možda i najbliža osoba. Kad sam u Zagrebu, često se družimo“, kaže Emanuel, koji je uz oca već proputovao velik dio svijeta, a među najdražim destinacijama izdvaja Japan i Dominikansku Republiku.

Trenutno nije zaljubljen, a česta putovanja prepreka su mu za neku dugoročniju vezu.

IDE NA STUDIJ U SAD Emanuel Ivanišević: Prezime mi je bilo stres, a ono finale protiv Raftera gledao sam više puta...
Emanuel Ivanišević: Prezime mi je bilo stres, a ono finale protiv Raftera gledao sam više puta...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama
DIJELI ZABAVNE VIDEE

Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama

Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji
FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale
PRIVLAČILA POGLEDE

FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale

Ovih je dana u Parizu na Tjednu mode, a zablistala je u jednom od svojih izlazaka. Naime, Kolumbijka Sofia Vergara je odabrala čipkasti top s dubokim dekolteom koji je privlačio sve poglede
FOTO 'Ups, she did it again': Plesala je s noževima, vozila s bebom u krilu, brijala glavu...
SKANDALOZNA BRITNEY

FOTO 'Ups, she did it again': Plesala je s noževima, vozila s bebom u krilu, brijala glavu...

Pop zvijezda Britney Spears (44) ponovno je u središtu skandala. U srijedu navečer uhićena je u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policajci su je priveli s lisicama na rukama, a nakon nekoliko sati provedenih u pritvoru puštena je uz jamčevinu. Ovo uhićenje samo je posljednji u nizu alarmantnih incidenata koji prate pjevačicu otkako je 2021. godine oslobođena kontroverznog trinaestogodišnjeg skrbništva, a njezina obitelj i obožavatelji strahuju da se povijest ponavlja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026