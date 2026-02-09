Emanuel Ivanišević: Prezime mi je bilo stres, a ono finale protiv Raftera gledao sam više puta...

Emanuel Ivanišević (18), sin legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića (54), bio je član Davis Cup reprezentacije kao "sparing-partner" uoči važnog susreta s Danskom kojeg je Hrvatska pobijedila s ukupnih 3-1. Emanuel je stao pred kamere Nove TV i rekao svoja iskustva s reprezentacijom, koji su mu planovi u karijeri i kako se nosi s pritiskom.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Odlično je biti dio tima i vrhunski je trenirat s dečkima koji su dosta bolji od mene sada. Stvarno mi je zadovoljstvo - rekao je pa pojasnio kako odlazi na prestižni fakultet Wake Forest u SAD-u:

- Odlično je bilo to sve za vidjet, uvjeti su fenomenalni i fakultet je super. Tamo je bio Borna Gojo, najbolji teniski faks na svijetu i jako se veselim putu tamo. Cilj je ići na fakultet i onda se probiti u profesionalnoj karijeri. Mislim da je čak 30 igrača s tog faksa u Top 100 na ATP ljestvici što je najviše u povijesti, kao na primjer Ben Shelton.

Govorio je i o pritisku prezimena, ali i tatinim mečevima.

- Prije par godina mi je to bilo stres, svi očekuju od tebe da budeš kao tata, ali to je praktički nemoguće. On je naš najbolji tenisač ikada. Očekivanja su velika od svih, ali sada sam se naviknuo na to - rekao je pa komentirao legendarno finale Wimbledona 2001. protiv Raftera kada je Goran postao vječan:

- Pogledao sam cijeli meč više puta. Atmosfera je bila luda. Igralo se u ponedjeljak i publika je bila šou. Dan danas nije lagano za pogledati i ne mogu zamisliti sebe u toj situaciji.

