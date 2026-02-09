Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE NA STUDIJ U SAD

Emanuel Ivanišević: Prezime mi je bilo stres, a ono finale protiv Raftera gledao sam više puta...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Emanuel Ivanišević: Prezime mi je bilo stres, a ono finale protiv Raftera gledao sam više puta...
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Svi očekuju od tebe da budeš kao tata, ali to je praktički nemoguće. On je naš najbolji tenisač ikada. Očekivanja su velika od svih, ali sada sam se naviknuo na to, rekao je Emanuel

Admiral

Emanuel Ivanišević (18), sin legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića (54), bio je član Davis Cup reprezentacije kao "sparing-partner" uoči važnog susreta s Danskom kojeg je Hrvatska pobijedila s ukupnih 3-1. Emanuel je stao pred kamere Nove TV i rekao svoja iskustva s reprezentacijom, koji su mu planovi u karijeri i kako se nosi s pritiskom.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Odlično je biti dio tima i vrhunski je trenirat s dečkima koji su dosta bolji od mene sada. Stvarno mi je zadovoljstvo - rekao je pa pojasnio kako odlazi na prestižni fakultet Wake Forest u SAD-u:

- Odlično je bilo to sve za vidjet, uvjeti su fenomenalni i fakultet je super. Tamo je bio Borna Gojo, najbolji teniski faks na svijetu i jako se veselim putu tamo. Cilj je ići na fakultet i onda se probiti u profesionalnoj karijeri. Mislim da je čak 30 igrača s tog faksa u Top 100 na ATP ljestvici što je najviše u povijesti, kao na primjer Ben Shelton.

OBITELJSKO NAVIJANJE FOTO Goran Ivanišević poveo sina na teniski meč, dječak uživao u tatinom zagrljaju
FOTO Goran Ivanišević poveo sina na teniski meč, dječak uživao u tatinom zagrljaju

Govorio je i o pritisku prezimena, ali i tatinim mečevima.

- Prije par godina mi je to bilo stres, svi očekuju od tebe da budeš kao tata, ali to je praktički nemoguće. On je naš najbolji tenisač ikada. Očekivanja su velika od svih, ali sada sam se naviknuo na to - rekao je pa komentirao legendarno finale Wimbledona 2001. protiv Raftera kada je Goran postao vječan:

 - Pogledao sam cijeli meč više puta. Atmosfera je bila luda. Igralo se u ponedjeljak i publika je bila šou. Dan danas nije lagano za pogledati i ne mogu zamisliti sebe u toj situaciji. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje
KAKVA NOĆ

Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje

Na terenu stadiona Levi's u kalifornijskoj Santa Clari, Seattle Seahawksi su u Super Bowlu LX pobijedili New England Patriotse 29-13.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026