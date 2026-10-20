Sin Halle Berry je gotovo četiri sata svjedočio na sudu, sljedeća bi trebala svjedočiti starija kćer

Oskarovka Halle Berry i njezin bivši suprug Olivier Martinez vode tešku pravnu bitku za skrbništvo nad 13-godišnjim sinom Maceom. Nakon optužbi o obiteljskom nasilju, dječak je po odluci suda morao svjedočiti unatoč protivljenju slavne majke. Berry odlučno odbacuje sve tvrdnje i traži povratak zajedničkog skrbništva.

31st Annual Silver Rose Gala & Auction - Beverly Hills | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Francuski glumac zatražio je potpuno skrbništvo nakon incidenta koji se dogodio krajem rujna u njezinoj kući u Los Angelesu. Olivier tvrdi da je Halle fizički napala njihovog sina zbog svađe oko VR igara. Prema njegovim navodima, glumica je zgrabila Macea za vrat i počela ga gušiti.

Iako se Halle oštro protivila tome da njihov sin svjedoči, sutkinja Shelley Kaufman ipak je odobrila dječakov dolazak na sud. Glumica je uvjerena da je otac manipulirao dječakom i pripremao ga za svjedočenje tijekom tjedana koje je proveo s njim. Unatoč tome, Maceo je u ponedjeljak proveo gotovo četiri sata na klupi za svjedoke, piše Page Six.

Svjedočenje se odvijalo iza zatvorenih vrata kako bi dječak ostao zaštićen od javnosti. Dječak je bio opušten tijekom pauze za ručak i razgovarao je s ocem, dok s majkom navodno uopće nije komunicirao. Zbog ozbiljnosti situacije, sud je već ranije ograničio majčino vrijeme sa sinom na dnevne posjete tijekom nekoliko dana u tjednu.

​- Olivier je odličan otac pun ljubavi, jako je brižan i želi samo najbolje za svog sina - rekao je njegov odvjetnik Patrick Baghdaserians.

Halle je sve optužbe nazvala potpuno lažnima i istaknula da nikada nije zlostavljala sina. Njezina kći Nahla Aubry (18), koju ima iz veze s modelom Gabrielom Aubryjem, podnijela je izjavu sudu u kojoj brani svoju majku. Nahla jasno tvrdi da nikada nije vidjela majku da se ponaša nasilno prema bilo kome u obitelji.

U svojoj izjavi opisala je majku kao toplu osobu punu ljubavi koja zna biti stroga, ali uvijek podržava svoju djecu. Istaknula je da se brat i majka inače vole igrati i smijati zajedno. Također je otkrila da bi i ona mogla svjedočiti u ovom emotivnom slučaju, ali putem videopoziva jer trenutno pohađa školu.

​- Nikada nisam vidjela mamu da udara, šamara, guši, hvata ili na bilo koji način fizički zlostavlja Maceoa - navela je Nahla u sudskim dokumentima.

Odvjetnički tim glumice objasnio je da je sporni incident zapravo bio pokušaj postavljanja granica dječaku koji je bio fizički agresivan prema njoj. Halle tvrdi da tenzije rastu svaki put kada se Maceo vrati od oca te da se dječakovo ponašanje znatno pogoršalo kod kuće i u školi.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Sud je početkom listopada odobrio privremenu mjeru zabrane prilaska prema kojoj se glumica mora držati podalje od bivšeg supruga. Uz to, dosadašnji dogovor o ravnomjernom dijeljenju skrbništva privremeno je ukinut. Otac sada traži da mu sud dodijeli isključivo pravo na pravno i fizičko skrbništvo, dok majka uzvraća istom mjerom tražeći povratak na staro.

Slavna glumica tvrdi da je cijeli zahtjev bivšeg supruga osmišljen kako bi zaobišao ranije sudske odluke. Njezin odvjetnički tim zatražio je da joj sud vrati punu moć donošenja važnih odluka o obrazovanju i liječenju dječaka. Također inzistiraju na tome da otac mora pohađati propisanu obiteljsku terapiju koja mu je ranije određena.

Unatoč teškoj i hladnoj atmosferi u sudnici, glumica je krajem dana snimljena kako izlazi sa smiješkom na licu. Sudski postupak nastavlja se i dalje, a očekuje se dolazak brojnih svjedoka koji će pokušati rasvijetliti događaje.

*uz korištenje AI-ja