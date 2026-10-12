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Maceo (13) želi svjedočiti protiv majke Halle Berry, tvrdi da ima dokaz o zlostavljanju...

Piše 24sata,
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Maceo (13) želi svjedočiti protiv majke Halle Berry, tvrdi da ima dokaz o zlostavljanju...
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Trinaestogodišnjak je, prema očevim tvrdnjama, fotografirao majku nakon sukoba 26. rujna. Olivier Martinez optužuje Halle Berry da je gušila sina, a ona sve poriče

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Maceo (13), sin holivudske glumice Halle Berry (60) i njezina bivšeg supruga Oliviera Martineza (60), želi pred sucem ispričati što se dogodilo tijekom sukoba s majkom 26. rujna. Dječak je, prema očevim tvrdnjama, nakon incidenta fotografirao glumicu jer se bojao da mu nitko neće vjerovati. Kako piše TMZ, Maceo želi osobno razgovarati sa sucem i reći s kojim bi roditeljem radije živio.

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Martinez tvrdi da je sukob izbio dok je Maceo igrao videoigru s naočalama za virtualnu stvarnost. Berry mu je navodno rekla da izgleda glupo, nakon čega je fizički nasrnula na njega. Otac ju je optužio da je dječaka uhvatila za vrat i počela ga gušiti. Maceo je, prema njegovim riječima, nakon sukoba u panici nazvao oca i zamolio ga da odmah dođe po njega. 

Foto: Instagram/Halle Berry

Martinez je potom od suda zatražio zabranu prilaska i isključivo skrbništvo nad sinom. Sud u Los Angelesu 1. listopada odobrio je Martinezu privremenu zabranu prilaska, prema kojoj Berry mora ostati najmanje 91 metar od bivšeg supruga. Istodobno joj je ograničio susrete sa sinom na dva dana tjedno i svaki drugi vikend. Sljedeće ročište zakazao je za 16. listopada.

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Glumica odbacuje optužbe za zlostavljanje. Tvrdi da je Maceu pokušala ograničiti igranje videoigre, a potom ga počela snimati mobitelom. Dječak joj je, prema njezinim riječima, pokušao uzeti telefon, nakon čega su se počeli naguravati i zaigrano hrvati. Poriče da ga je uhvatila za vrat ili gušila te tvrdi da ima videosnimku koja potvrđuje njezinu verziju događaja.

- Nikada nisam fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala Macea. I sama sam žrtva obiteljskog nasilja i pomažem drugim žrtvama. Nikada ne bih povrijedila naše dijete - poručila je u sudskom podnesku.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Berry također tvrdi da se dječak nakon boravka kod oca često vraća ljutit i svadljiv. Martinez, s druge strane, optužuje bivšu suprugu da sucu daje netočne informacije o sinovu liječenju. Tvrdi da su dječakov pedijatar i psihijatar zaključili kako mu trenutačno ne trebaju lijekovi, a da je glumica znala za njihovu odluku.

Glumicu je podržala i njezina kći Nahla (18), koju ima iz veze s modelom Gabrielom Aubryjem. U izjavi sudu navela je da nikad nije vidjela majku kako se nasilno ponaša prema njezinu bratu ili bilo kome drugome. Opisala ju je kao toplu i brižnu majku koja se uvijek brinula o svojoj djeci.

Berry i Martinez vjenčali su se 2013., a rastali dvije godine kasnije. Razvod su zaključili 2023. godine, no nastavili su se sporiti oko odgoja sina. Martinez sad traži isključivo skrbništvo, a Berry želi da sud vrati raniji dogovor prema kojem su ravnopravno dijelili roditeljske obveze.

Halle Berry and her daughter Nahla out and about
Foto: PROFIMEDIA

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