TEŽAK OPROŠTAJ

Sin i kći Chucka Norrisa ocu posvetili emotivne objave: 'Bio si najbolji otac, ponosan sam'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
9
Foto: Instagram

Nakon smrti legendarnog glumca, oglasila su se njegova djeca, sin Dakota i kći Danilee. Evo što su napisali...

Admiral

Vijest o smrti Chucka Norrisa potresla je obožavatelje diljem svijeta. Legendarni glumac i majstor borilačkih vještina preminuo je u dobi od 86 godina na Havajima, a njegova obitelj se nosi s ogromnim gubitkom. Njegova djeca, sin Dakota i kći Danilee, oprostili su se od oca emotivnim porukama na društvenim mrežama.

WALKER, TEXAS RANGER (1993) - CHUCK NORRIS. 98178277 NZ
12
Foto: Profimedia

Norrisov sin Dakota oprostio se od oca dugačkom i dirljivom objavom na Instagramu. Uz seriju fotografija koje prikazuju oca i sina, dvadesetčetverogodišnji Dakota opisao je Chucka kao najboljeg oca kojeg je mogao zamisliti.

"Bio si najbolji otac kojeg mi je Bog ikad mogao dati i najbolji čovjek kojeg sam ikad poznavao. Bez obzira na to kroz što sam prolazio, uvijek si bio tu", napisao je.

Dakota je dodao kako mu je otac svakoga dana govorio da ga voli.

"Uspomene koje smo stvorili, lekcije kojima si me naučio i neprestani smijeh koji smo dijelili ostat će sa mnom do kraja života."

Nakon brata, oglasila se i kći Danilee, koja je također podijelila emotivnu poruku posvećenu ocu. Istaknula je njegovu nježnu stranu, koja je često bila skrivena iza imidža snažnog muškarca.

"Moj je tata volio tako duboko i brinuo se za svaku osobu u svom životu s toliko nježnosti. Možda je izvana izgledao kao ratnik, ali srce mu je bilo puno ljubavi i toliko sam zahvalna što su on i moja mama to prenijeli na mene", napisala je.

Objavila je nekoliko fotografija s ocem nastalih u ranom djetinjstvu na kojima se vidi koliko su bliski bili i ostali.

Ikona akcijskih filmova i stručnjak za borilačke vještine imao je ukupno petero djece: Mikea, Dinu, Erica, Dakotu i Danilee.

Pokretanje videa...

Umro je Chuck Norris 01:00
Sylvester Stallone i Dolph Lundgren opraštaju se od Chucka dirljivim porukama
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

