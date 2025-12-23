Sin Johna Lennona zabrinut: 'Dajem sve od sebe da svijet ne zaboravi Beatlese, Johna i Yoko'

Sean Ono Lennon, sin legendarnog Johna Lennona i Yoko Ono, otvoreno je priznao da ga brine hoće li mlađe generacije zaboraviti The Beatlese i poruke koje su obilježile glazbenu povijest. U novom intervjuu istaknuo je da se danas osjeća kao čuvar nasljeđa svojih roditelja i da tu odgovornost shvaća vrlo ozbiljno.

Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Samo dajem sve od sebe kako bih osigurao da mlađa generacija ne zaboravi The Beatlese te Johna i Yoko - rekao je Sean u razgovoru za CBS Sunday Morning. Dodao je kako je, s obzirom na to da njegova majka Yoko Ono ima 92 godine, 'tehnički' preuzeo njezinu ulogu u brizi o ostavštini.

- Ipak, rekao bih da je i cijeli svijet čuvar njihova nasljeđa - istaknuo je.

Iako su Beatlesi i John Lennon za mnoge bezvremenske ikone, Sean priznaje da se boji zaborava.

- Da, moguće je da ih ljudi zaborave. Prije nikad nisam tako razmišljao - rekao je iskreno.

Foto: PETER CZIBORRA

Sean ne skriva da osjeća velik pritisak jer je njegova majka godinama vrlo pažljivo upravljala očevom glazbom i porukama.

- Postavila je visoke standarde - kaže, ali dodaje kako tu odgovornost doživljava kao osobnu misiju. 'Moji roditelji dali su mi toliko toga. Najmanje što mogu učiniti jest pokušati održati njihovo nasljeđe živim. Osjećam da im to dugujem.'

Nasljeđe Johna Lennona i Yoko Ono, prema Seanu, nije samo glazba.

- To je poruka mira i ljubavi, ali i stav prema aktivizmu koji se temelji na humoru i toplini. Smatram da je to nešto što svijet treba cijeniti i pamtiti - rekao je.

Foto: wikimedia

Jedan od načina na koji Sean čuva uspomenu na roditelje jest rad na njihovoj kultnoj pjesmi iz 1971. godine 'Happy Xmas (War Is Over)'. U suradnji s bivšim Pixarovim animatorom Daveom Mullinsom snimio je kratki animirani film 'War Is Over!', koji je 2024. godine osvojio Oscara.

- Htio sam postići osjećaj kao da pjesmu čujete prvi put - objasnio je.

Priča o Johnu i Yoko nedavno je ponovno ispričana i u HBO-ovu dokumentarcu 'One to One', koji prati njihovu prvu godinu života u New Yorku i jedini zajednički cjelovečernji koncert. Sean je priznao da je u dokumentarcu vidio snimke koje nikad prije nije gledao.

- To je kao da dobivam još vremena sa svojim tatom. Na osobnoj razini, to mi jako puno znači - rekao je.

Nasljeđe Beatlesa živjet će i kroz najavljeni glazbeni biografski film u četiri dijela redatelja Sama Mendesa, čija se premijera očekuje 2028. godine. Svaki film bit će posvećen jednom članu benda. Johna Lennona glumit će Harris Dickinson, dok će ulogu Yoko Ono preuzeti Anna Sawai.