Obavijesti

Show

Komentari 1
OSTAVŠTINA

Sin Johna Lennona zabrinut: 'Dajem sve od sebe da svijet ne zaboravi Beatlese, Johna i Yoko'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sin Johna Lennona zabrinut: 'Dajem sve od sebe da svijet ne zaboravi Beatlese, Johna i Yoko'
13
Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Sean Ono Lennon, sin Johna Lennona i Yoko Ono, preuzeo je ulogu čuvara roditeljskog nasljeđa i poručuje da daje sve od sebe kako mlađe generacije ne bi zaboravile Beatlese

Sean Ono Lennon, sin legendarnog Johna Lennona i Yoko Ono, otvoreno je priznao da ga brine hoće li mlađe generacije zaboraviti The Beatlese i poruke koje su obilježile glazbenu povijest. U novom intervjuu istaknuo je da se danas osjeća kao čuvar nasljeđa svojih roditelja i da tu odgovornost shvaća vrlo ozbiljno.

Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL
Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Samo dajem sve od sebe kako bih osigurao da mlađa generacija ne zaboravi The Beatlese te Johna i Yoko - rekao je Sean u razgovoru za CBS Sunday Morning. Dodao je kako je, s obzirom na to da njegova majka Yoko Ono ima 92 godine, 'tehnički' preuzeo njezinu ulogu u brizi o ostavštini.

- Ipak, rekao bih da je i cijeli svijet čuvar njihova nasljeđa - istaknuo je.

Iako su Beatlesi i John Lennon za mnoge bezvremenske ikone, Sean priznaje da se boji zaborava.

- Da, moguće je da ih ljudi zaborave. Prije nikad nisam tako razmišljao - rekao je iskreno.

Movie and music memorabilia worth £11million to be auctioned in Rickmansworth, Britain
Foto: PETER CZIBORRA

Sean ne skriva da osjeća velik pritisak jer je njegova majka godinama vrlo pažljivo upravljala očevom glazbom i porukama.

- Postavila je visoke standarde - kaže, ali dodaje kako tu odgovornost doživljava kao osobnu misiju. 'Moji roditelji dali su mi toliko toga. Najmanje što mogu učiniti jest pokušati održati njihovo nasljeđe živim. Osjećam da im to dugujem.'

PRIPADA NJOJ, A NE KOLEKCIONARU Yoko Ono dobila je sudsku bitku oko sata Johna Lennona...
Yoko Ono dobila je sudsku bitku oko sata Johna Lennona...

Nasljeđe Johna Lennona i Yoko Ono, prema Seanu, nije samo glazba.

- To je poruka mira i ljubavi, ali i stav prema aktivizmu koji se temelji na humoru i toplini. Smatram da je to nešto što svijet treba cijeniti i pamtiti - rekao je.

Foto: wikimedia

Jedan od načina na koji Sean čuva uspomenu na roditelje jest rad na njihovoj kultnoj pjesmi iz 1971. godine 'Happy Xmas (War Is Over)'. U suradnji s bivšim Pixarovim animatorom Daveom Mullinsom snimio je kratki animirani film 'War Is Over!', koji je 2024. godine osvojio Oscara.

- Htio sam postići osjećaj kao da pjesmu čujete prvi put - objasnio je.

Priča o Johnu i Yoko nedavno je ponovno ispričana i u HBO-ovu dokumentarcu 'One to One', koji prati njihovu prvu godinu života u New Yorku i jedini zajednički cjelovečernji koncert. Sean je priznao da je u dokumentarcu vidio snimke koje nikad prije nije gledao.

- To je kao da dobivam još vremena sa svojim tatom. Na osobnoj razini, to mi jako puno znači - rekao je.

Nasljeđe Beatlesa živjet će i kroz najavljeni glazbeni biografski film u četiri dijela redatelja Sama Mendesa, čija se premijera očekuje 2028. godine. Svaki film bit će posvećen jednom članu benda. Johna Lennona glumit će Harris Dickinson, dok će ulogu Yoko Ono preuzeti Anna Sawai.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!
SORAJIN LUKSUZ NA CVJETNOM

FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.
FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala

Martina Tomčić bila je jedna od članica žirija i u ovoj sezoni Supertalenta koja je završila u nedjelju navečer. Nakon emisije uživo, Martina je odlučila skratiti kosu. Pogledajte njezinu novu frizuru!
Preminuo legendarni Chris Rea
U 75. GODINI

Preminuo legendarni Chris Rea

Autor bezvremenskog hita 'Driving Home for Christmas' preminuo je nakon kratke bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025