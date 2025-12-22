Preminuo legendarni Chris Rea

Svijet glazbe ostao je siromašniji za jedan od najprepoznatljivijih glasova rock i blues scene. Britanski kantautor i gitarist Chris Rea, čija je pjesma 'Driving Home For Christmas' postala globalni soundtrack blagdanskog razdoblja, preminuo je u dobi od 74 godine. Tužnu vijest je potvrdio glasnogovornik njegove obitelji.

- S neizmjernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Chrisa. Preminuo je mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen svojom obitelji - stoji u priopćenju koje je objavljeno u ime njegove supruge i dviju kćeri.

Foto: Michael Stephens/PRESS ASSOCIATI