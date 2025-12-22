Obavijesti

U 75. GODINI

Preminuo legendarni Chris Rea

Piše Dora Pek,
Preminuo legendarni Chris Rea
Autor bezvremenskog hita 'Driving Home for Christmas' preminuo je nakon kratke bolesti

Svijet glazbe ostao je siromašniji za jedan od najprepoznatljivijih glasova rock i blues scene. Britanski kantautor i gitarist Chris Rea, čija je pjesma 'Driving Home For Christmas' postala globalni soundtrack blagdanskog razdoblja, preminuo je u dobi od 74 godine. Tužnu vijest je potvrdio glasnogovornik njegove obitelji.

- S neizmjernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Chrisa. Preminuo je mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen svojom obitelji - stoji u priopćenju koje je objavljeno u ime njegove supruge i dviju kćeri. 

Chris Rea, rock i blues kantautor, umro je u 74. godini života
