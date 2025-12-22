Autor bezvremenskog hita 'Driving Home for Christmas' preminuo je nakon kratke bolesti
U 75. GODINI
Preminuo legendarni Chris Rea
Čitanje članka: < 1 min
Svijet glazbe ostao je siromašniji za jedan od najprepoznatljivijih glasova rock i blues scene. Britanski kantautor i gitarist Chris Rea, čija je pjesma 'Driving Home For Christmas' postala globalni soundtrack blagdanskog razdoblja, preminuo je u dobi od 74 godine. Tužnu vijest je potvrdio glasnogovornik njegove obitelji.
- S neizmjernom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Chrisa. Preminuo je mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen svojom obitelji - stoji u priopćenju koje je objavljeno u ime njegove supruge i dviju kćeri.
