Berry: Nikad nisam zlostavljala sina. Ja sam žrtva nasilja...

Glumica Halle Berry (60) našla se usred sudske bitke s bivšim suprugom Olivierom Martinezom (60), koji je zatražio samostalno skrbništvo nad njihovim sinom Maceom (13). Martinez je glumicu optužio da je fizički zlostavljala njihova sina, no Berry sve navode odlučno odbacuje.

U sudskoj izjavi podnesenoj 5. listopada glumica je poručila da nikada nije fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala sina.

- Nikada nisam fizički, emocionalno ili na bilo koji drugi način zlostavljala Macea. Ja sam žrtva obiteljskog nasilja i pomažem žrtvama obiteljskog nasilja. Nisam počiniteljica nasilja. Nikada ne bih naudila našem djetetu - navela je Berry.

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Spor je eskalirao nakon incidenta 26. rujna. Martinez tvrdi da je Berry tijekom svađe gušila dječaka radi igrice. Glumica njegovu verziju negira i tvrdi da je sudu predala videosnimku koja "izravno proturječi" njegovim navodima.

Berry je objasnila da je ušla u sinovu sobu kako bi mu rekla da prestane igrati igrice. Maceo je, prema njezinoj izjavi, primijetio da ga snima, uzeo joj mobitel, nakon čega su se počeli "razigrano hrvati", što, tvrdi, često rade.

Foto: Jack Taylor

Istaknula je da mu nikada nije stavila ruke oko vrata, gušila ga niti mu ograničavala disanje. Ipak, priznala je da je situacija eskalirala. Tvrdi da ju je Maceo neočekivano gurnuo nakon što mu je pokušala uzeti VR uređaj. U tom je trenutku ušao njezin zaručnik Van Hunt i stao između njih.

Berry je potom poslala poruke Martinezu, moleći ga da postavi granice njihovu sinu, ali mu je dopustila da Maceo ostatak vikenda provede kod oca. Tvrdi da dječak prilikom odlaska nije imao nikakve tragove na tijelu ili vratu.

Osim Macea, Berry ima i kćer Nahlu Arielu (18) s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem. Ona i Martinez razveli su se 2023. godine.