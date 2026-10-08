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TEŠKE OPTUŽBE

Kći Halle Berry stala je u njenu obranu: 'Nije udarila Macea...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kći Halle Berry stala je u njenu obranu: 'Nije udarila Macea...'
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Foto: Jack Taylor
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Nahla Aubry, kći Halle Berry, iznijela je podršku svojoj majci u sudskom postupku, naglašavajući da nikada nije svjedočila fizičkom nasilju prema mlađem bratu Maceu

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Nahla Aubry, kći Halle Berry i njezina bivšeg partnera Gabriela Aubryja, u rijetkoj je izjavi za potrebe sudskog postupka opisala svoju majku kao 'brižnu i predanu koja zna biti stroga kada je to potrebno'. Njezina izjava podnesena je Višem sudu u Los Angelesu, a do nje je došao Page Six. Osamnaestogodišnjakinja tvrdi da nikada nije svjedočila fizičkom nasilju svoje majke prema mlađem bratu Maceu Martinezu.

- Nikada nisam vidjela da je moja majka udarila, ošamarila, davila, zgrabila ili na bilo koji način fizički zlostavljala Macea - navela je Nahla.

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Dodala je da nikada nije vidjela ni da je Berry stavila ruke oko Maceova vrata, koristila zahvat gušenja ili mu onemogućila disanje. Nahla je svoju majku opisala kao 'vrlo uključenu' te dodala da je tijekom njenog i Maceova odrastanja bila prisutna u važnim trenucima njihova života. 

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- Dolazila je na njegove utakmice, vozila ga na treninge i turnire te se zalagala za njegovo obrazovanje - navela je.

Prema njezinim riječima, Berry uvijek slavi uspjehe svoje djece, pruža im podršku kada im je teško i dostupna je kada je trebaju. Nahla je priznala da njezina majka zna biti stroga kada je riječ o disciplini, ali ističe da to nikada nije prelazilo granicu.

- Moja majka je brižna i predana. Zna biti stroga kad je to potrebno i očekuje od svoje djece da poštuju pravila i budu pristojna. Istovremeno, ona je topla, pruža podršku i duboko je uključena u naše živote - napisala je.

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Dodala je kako nikada nije primijetila ništa što bi upućivalo na zlostavljanje u načinu na koji Berry odgaja djecu. Nahla je rekla da je bila 'šokirana, vrlo tužna i jako uznemirena' kada je saznala za optužbe koje je protiv njezine majke iznio Martinez, a posebno ju je pogodilo ono što bi cijela situacija mogla značiti za njezina mlađeg brata. Nahla je rekla da je posljednji put razgovarala s Maceom 29. rujna, kada ga je Berry vozila u školu. 

- Jako želim razgovarati s bratom i provjeriti kako je. Želim da zna da ga volim - poručila je.

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Izjava 18-godišnjakinje uslijedila je nakon što je Olivier Martinez zatražio zabranu prilaska i iznio ozbiljne optužbe protiv bivše supruge. Martinez tvrdi da je 26. rujna u njezinu domu došlo do sukoba tijekom kojeg je Berry navodno uhvatila njihova sina za vrat i davila ga. Također tvrdi da je između majke i sina i ranije bilo fizičkih sukoba te da je Berry koristila komentare s rasističkim prizvukom. Na temelju svojih navoda Martinez je zatražio primarno skrbništvo nad Maceom. Sud mu je privremeno to i dodijelio, dok su Berry susreti sa sinom ograničeni na dva dana u tjednu i svaki drugi vikend. Prema navedenim sudskim dokumentima, sljedeće ročište zakazano je za 16. listopada.

Foto: pixsell/ilsutracija

Halle Berry preko svoje odvjetnice Marine Beck odbacuje Martinezove tvrdnje.

- Postoje opsežni dokazi, uključujući brojne sudske odluke, koji potvrđuju da je Olivier Martinez opetovano kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu njihova maloljetnog sina Macea - izjavila je odvjetnica za Page Six.

Podsjetimo, Halle Berry i Olivier Martinez vjenčali su se 2013. godine, a razišli su se 2016. godine. 

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