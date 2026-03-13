Sin Magica Johnsona: S gej muškarcima ne izlazim, mene više privlače heteroseksualci
Sin NBA legende Magic Johnson, EJ Johnson (33), iznenadio je javnost neobičnim priznanjem o svom ljubavnom životu.
U podcastu Reality with The King voditelju Carlosu Kingu rekao je da, iako je on gej, ne izlazi s drugim gej muškarcima.
- Ne privlačim gej muškarce i ni oni mene ne privlače. Ne idem ni u gej klubove jer muškarci koji mene privlače jednostavno nisu tamo - rekao je Johnson.
Dodao je da najčešće hoda s heteroseksualnim muškarcima, a to se sve češće događa otkako se počeo izražavati ženstvenije.
Johnson je široj javnosti postao poznat 2013. godine u reality emisiji Rich Kids of Beverly Hills, gdje je privukao pozornost svojim luksuznim stilom života i modnim izričajem. Otvoreno je gej, poznat je po rodno fluidnoj modi, ali je više puta naglasio da nema planove za medicinsku tranziciju.
Njegov otac Magic Johnson danas ga javno podržava i često se zajedno pojavljuju na crvenim tepisima, no slavni košarkaš ranije je priznao da mu u početku nije bilo lako prihvatiti sinovu seksualnost. S vremenom su izgradili još snažniji odnos, a Magic je istaknuo kako je ponosan na sina jer svojim javnim nastupima pomaže ljudima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+