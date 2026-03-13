ŠOKIRAO IZJAVOM

Sin Magica Johnsona: S gej muškarcima ne izlazim, mene više privlače heteroseksualci

Piše Stela Kovačević,
Foto: Instagram

Dodao je da najčešće upoznaje muškarce u prostorima koji se smatraju 'heteroseksualnima', te da se to još više događa otkako se počeo izražavati ženstvenije

Sin NBA legende Magic Johnson, EJ Johnson (33), iznenadio je javnost neobičnim priznanjem o svom ljubavnom životu.

U podcastu Reality with The King voditelju Carlosu Kingu rekao je da, iako je on gej, ne izlazi s drugim gej muškarcima.

- Ne privlačim gej muškarce i ni oni mene ne privlače. Ne idem ni u gej klubove jer muškarci koji mene privlače jednostavno nisu tamo - rekao je Johnson.

Dodao je da najčešće hoda s heteroseksualnim muškarcima, a to se sve češće događa otkako se počeo izražavati ženstvenije.

Johnson je široj javnosti postao poznat 2013. godine u reality emisiji Rich Kids of Beverly Hills, gdje je privukao pozornost svojim luksuznim stilom života i modnim izričajem. Otvoreno je gej, poznat je po rodno fluidnoj modi, ali je više puta naglasio da nema planove za medicinsku tranziciju.

Njegov otac Magic Johnson danas ga javno podržava i često se zajedno pojavljuju na crvenim tepisima, no slavni košarkaš ranije je priznao da mu u početku nije bilo lako prihvatiti sinovu seksualnost. S vremenom su izgradili još snažniji odnos, a Magic je istaknuo kako je ponosan na sina jer svojim javnim nastupima pomaže ljudima.

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...
DAO MU SAVJET

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...

Rekao je kako on ne poznaje njegovu muziku, ali i kako je lijepo da je Jozinović stvorio svoje ime. Osvrnuo se i na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu
FOTO Sjećate se Valentine iz Top modela? Evo kako sada izgleda
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Sjećate se Valentine iz Top modela? Evo kako sada izgleda

Kratka plava kosa bila je njen zaštitni znak u Hrvatskom top modelu, ali 18 godina kasnije od nje nema ni traga....Kosa je narasla, a više nije ni plava. Valentina već godinama živi daleko od javnosti, a njen novi hobi daleko je od modnih pisti kojima je nekoć hodala.
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

