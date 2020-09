'Sin mi je najvažniji u životu, a s bivšom suprugom sam dobar...'

Nogometaš i njegova bivša supruga nisu kaznenu prijavu za obiteljsko nasilje i cijeli incident ranije komentirali, no Ognjen sada 'spušta loptu' i tvrdi kako je danas sve ok, a život i dalje. Prioritet im je njihov sin Luka.

<p>Bivša Miss Hrvatske <strong>Andrea Ćupor </strong>(38) razvela se od umirovljenog nogometaša <strong>Ognjena Vukojevića </strong>(36), a u svibnju je protiv bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca podignuta kaznena prijava za obiteljsko nasilje. </p><p>Vukojevića su tada nakon prijetnji u pijanom stanju pustili na slobodu uz određene mjere opreza. Nije se smio vratiti u obiteljski dom niti približiti Andreji na manje od 200 metara, a kaznena je prijava protiv njega nešto kasnije ipak odbačena. </p><p>Nogometaš i njegova bivša supruga nisu cijelu situaciju i incident komentirali, no u intervjuu za Nacional, u kojem je govorio o počecima svog novog angažmana u kijevskom Dinamu, gdje je Ognjen postao pomoćni trener, referirao se i na nemile scene. </p><p>- Žao mi je što se to dogodilo. Nisam kriv i oslobođen sam pravomoćno. Izbornik sam U-20 reprezentacije i moram biti primjer mladim ljudima. Imam sina Luku kojem su tri i pol godine. On mi je najvažniji u životu i na njega sam usredotočen. S bivšom suprugom sam u dobrim odnosima i oboje brinemo za Luku koji ide u vrtić. Važno je da on nije uskraćen za roditeljsku ljubav, a život ide dalje - zaključio je Vukojević u intervjuu. </p>