Obavijesti

Show

Komentari 4
VELIKA VIJEST

Sin Michaela Jackosna objavio je zaruke: Osvanule su i fotke

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Sin Michaela Jackosna objavio je zaruke: Osvanule su i fotke
Foto: Instagram

Inače, sin slavnog glazbenika svoj privatni život drži podalje od medija, no ovim je potezom odlučio podijeliti radostan trenutak s javnošću. Zaruke su izazvale brojne reakcije obožavatelja.

Prince Jackson (28) podijelio je sretnu vijest na svojim društvenim mrežama. Naime, sin Michaela Jacksona zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Molly. Jackson je objavio nekoliko zajedničkih fotografija koje su oduševile brojne obožavatelje.

- Molly i ja smo proveli puno vremena zajedno i stvorili nevjerojatne uspomene. Putovali smo svijetom, diplomirali i  rasli zajedno. Uzbuđen sam zbog ovog sljedećeg poglavlja u našim životima dok nastavljamo rasti i stvarati prekrasne uspomene. Volim te, draga. - stoji u opisu, a objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju obožavatelja, koji su mladom paru uputili mnoštvo čestitki i poruka podrške.

PODIJELILA SRETNE VIJESTI Zaručila se Dikanova kći Lana, pokazala je raskošni prsten...
Zaručila se Dikanova kći Lana, pokazala je raskošni prsten...

'Ne mogu biti sretnija zbog vas dvoje. Oboje ste tako prekrasne i posebne duše. Volim vas i uvijek ću biti tu za vas na bilo koji način.', 'Čestitamo!!!', 'Volim vas ljudi!!!', samo su neki od komentara ispod romantičnih fotografija.

ČEKA JU NOVA TITULA Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...
Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...

Da su u vezi Prince i Molly javnosti su otkrili 2018. godine, kada je Prince po prvi puta na društveni mrežama spomenuo i njihovu godišnjicu. Iako je sin slavnog glazbenika, Prince je privatni život nastojao držati podalje od medija. Inače, on, sestra Paris i brat Blanket, često su u djetinjstvu nosili maske u javnosti kako bi im otac zaštitio identitet.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa
OPROŠTAJ U ETERU

Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Jutro uz bravo! od ponedjeljka više neće biti isto. Bratoš, Kečkeš i Dora odlaze, ali zajedno na novo radno mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025