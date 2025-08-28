Sin Michaela Jackosna objavio je zaruke: Osvanule su i fotke

Prince Jackson (28) podijelio je sretnu vijest na svojim društvenim mrežama. Naime, sin Michaela Jacksona zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Molly. Jackson je objavio nekoliko zajedničkih fotografija koje su oduševile brojne obožavatelje.

- Molly i ja smo proveli puno vremena zajedno i stvorili nevjerojatne uspomene. Putovali smo svijetom, diplomirali i rasli zajedno. Uzbuđen sam zbog ovog sljedećeg poglavlja u našim životima dok nastavljamo rasti i stvarati prekrasne uspomene. Volim te, draga. - stoji u opisu, a objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju obožavatelja, koji su mladom paru uputili mnoštvo čestitki i poruka podrške.

'Ne mogu biti sretnija zbog vas dvoje. Oboje ste tako prekrasne i posebne duše. Volim vas i uvijek ću biti tu za vas na bilo koji način.', 'Čestitamo!!!', 'Volim vas ljudi!!!', samo su neki od komentara ispod romantičnih fotografija.

Da su u vezi Prince i Molly javnosti su otkrili 2018. godine, kada je Prince po prvi puta na društveni mrežama spomenuo i njihovu godišnjicu. Iako je sin slavnog glazbenika, Prince je privatni život nastojao držati podalje od medija. Inače, on, sestra Paris i brat Blanket, često su u djetinjstvu nosili maske u javnosti kako bi im otac zaštitio identitet.