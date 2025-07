Sin mu je naglo obolio, a zbog njega se vratio na scenu: 'Svaka njegova riječ je moja zapovijed'

Thompson se sa scene povukao zbog zdravstvenih problema sina Ante Mihaela, a upravo on potaknuo ga je na povratak pjevanju. U srpnju 2022. hrvatska javnost doznala je da su dječaka iz Splita hitno prevezli u Zagreb nakon što mu je pozlilo. Iako se o njegovoj bolesti ne zna puno, poznato je da je u bolnici završio zbog zatajenja srca. Nedavno je Thompson otkrio da se Antino stanje stabiliziralo, ali da je oporavak dug i težak.

- Ante je sada malo bolje i stanje mu je stabilno, no još je teško bolestan i ispred nas je dug put njegova oporavka. Imamo vjeru i nadu da će mu biti i još bolje. Posjeduje nevjerojatnu snagu s obzirom na sve što je prošao. Hvala Bogu da je tako jak i hrabar - svojedobno je izjavio Thompson.

?avoglave: Marko Perkovi? Thompson održao je koncert povodom Dana pobjede | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iako rijetko govori o privatnom životu, koji drži daleko od javnosti, ponosni otac istaknuo je kako mu Ante, unatoč zdravstvenim problemima, kontinuirano pruža podršku kao i ostatak obitelji, koji je bio na najvećem koncertu na svijetu.

- On je moj najveći navijač i pokretač. Kad nam se dogodila nevolja i kad je na čudesan način preživio, svaka njegova želja meni je zapovijed - drhtavim glasom i suznih očiju istaknuo je uoči koncerta za HRT.

Marko Perković Thompson glazbu je zavolio još kao srednjoškolac. Prvu gitaru kupio mu je otac Ante, koji je radio u Njemačkoj. I tad je sve počelo. Nije se od svoje omiljene gitare odvajao, a za 24sata njegova majka Marija prije desetak godina ispričala je da je Marko svirao i kad bi ona iz polja navečer stigla kući.

?avoglave: Mjesto gdje je Thompson proveo djetinjstvo | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ja bih mu rekla: 'Ajde, Marko, pusti me, dosadilo mi je, idem leći'. A on mi je odgovorio: 'Vidjet ćeš, majko, ovo će mi jednog dana biti kruh' - rekla je Thompsonova majka tad.

I baš je "proročki" još kao dječak znao što želi raditi i koliko će ono što stvara kroz glazbu biti primijećeno.

Njegova majka dodala je tada da je njezin sin bio dobar učenik, da je završio srednju ugostiteljsku školu, a ljeti je radio kao konobar u lokalu u rodnoj kući kipara Ivana Meštrovića u Otavicama kraj Čavoglava. Bila je u Thompsonovu školskom dnevniku i pokoja jedinica. A on je svaki put majci obećao da će je ispraviti. I tako je i bilo. I dok mu je glazba sve više prirastala srcu i obavijala ga nevidljivim nitima cijelog, ne ostavljajući mu ništa drugo nego da sve što ima "na duši" pretoči u pjesmu, sport ga nije previše zanimao. Osim u djetinjstvu tek malo nogomet. Njegova gitara bila je njegov cijeli svijet. O njemu je rado govorila i njegova strina Ana Perković otkrivši da ga je, s još jednom ženom, porodila upravo u svojoj kući.

- Kad je bio dijete, pomagao je majci čuvati krave i ovce, išao je s njom i u vinograd - prisjetila se strina.

Foto: Privatni album

I njegov prijatelj iz razreda koji je s njim dijelio školske klupe u osnovnoj školi kazao je da "Marko nije bio nacionalist, bio je običan dječak, a u školu je znao doći u kopačkama". Svi su bili tad zaluđeni nogometom. Odrastao je u siromaštvu, pa je bio ljubomoran na tele koje sisa mlijeko krave, jer je mislio da to mlijeko oduzima njemu. A otac mu nije kupio samo gitaru. Dobio je i bijeli Porsche 924 još na početku rata, prisjetili su se mještani Čavoglava. A susjed nam je ranije ispričao kako su se tada svi htjeli voziti s Thompsonom koji je bio "glavni u selu".

- Svašta mu je otac donio iz Njemačke. Harmoniku, bicikl... Imao je bend, a uvijek je pričao da treba naći pjevača. Na kraju je on završio kao pjevač - izjavio je još 2014. godine.

A drugi mještani prisjetili su se da je Marko kao dijete bio "lijep kao anđeo". Prelijepo dijete.

I dok cijela država naveliko raspreda o njegovome megakoncertu, valja svakako spomenuti da je glazbenik iz Čavoglava karijeru počeo sasvim slučajno. Nakon dječjih početaka s gitarom dobivenom od oca, sve je zapravo krenulo u jeku rata. Tih devedesetih godina mladi Marko tad je napisao domoljubnu pjesmu "Bojna Čavoglave", koja vrtoglavom brzinom postaje neizbježna i pravi hit na mnogim radijskim postajama. Slušali su je u kafićima, a podizala je tih ratnih vremena moral braniteljima na ratištima. Prvi put puštena je u eter 31. prosinca 1991. godine. Njegova se glazbena karijera uvijek povezivala s Domovinskim ratom. Pjesmu "Čavoglave" napisao je kao pripadnik 142. drniške brigade, branio je rodno selo Čavoglave od napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Pjesma je ubrzo postala neslužbena himna Domovinskog rata.

Kolumnist Boris Dežulović u prosincu 2008. godine potvrdio je priče o tome da su osnivači Feral Tribunea najzaslužniji za karijeru Marka Perkovića Thompsona. U emisiji "Nedjeljom u 2" Dežulović je opisao događaj iz ratnog Splita kad je njemu i njegovim kolegama iz Ferala u konobi Stefanel "ricasti momak s ratišta", praćen svojim menadžerom, utrpao audiokasetu sa svojom pjesmom koja je počinjala riječima "Za dom spremni". Splitski novinari, "debelo pod gasom", pjesmu su nakon toga pustili čak 19 puta, a dan kasnije pokazali su je uredništvu Radio Splita. I sve ostalo je povijest.

Čavoglave: Reportaža iz rodnog mjesta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- To je dugo u Splitu bila urbana legenda, ali je, nažalost, istinita - prokomentirao je Dežulović svoju ulogu u početku karijere kontroverzne glazbene zvijezde te na sugestiju Aleksandra Stankovića rekao kako su "feralovci tako stvorili čudovište".

- U tom trenutku nam je možda izgledao kao redikul, ali u svoje vrijeme mnogi drugi su bili redikuli, kao i Vojislav Šešelj 1980-ih - izjavio je Globusov kolumnist.

Dežulović u rujnu 2012. godine piše: "Ej umorna zemljo mila/ima li još tko umrijeti za te?, pita se Marko Perković zvani Thompson u svojoj slavnoj domoljubnoj uspješnici 'Kletva kralja Zvonimira'. Ljutu travu na ljutu ranu, dat ću i ja život za nju' za dom spremno odgovara naš popularni pjevač u drugoj jednoj svojoj, ljupkoj i istoimenoj pjesmi 'Ljutu travu na ljutu ranu'", piše Dežulović. Dodao je tada da Perković iz tih stihova, ali i desetaka ostalih iz njegovog patriotskog ciklusa, neobično voli svoju domovinu.

Čavoglave: Reportaža iz rodnog mjesta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

“Najveća je to ljubav za koju ste ikad čuli. Toliko on zapravo voli svoju 'umornu zemlju milu' da bi za nju dao sve, pa i svoj mali, skromni život."

“Baš kako i kaže u trećoj svojoj krasnoj pjesmi, 'Duh ratnika': 'Sve bih dao da je vidim/ponosnu i lijepu k'o u snovima/sve bi dao da je vidim/i opet bih spremno stao, svoj bih život za nju dao!'", piše tada Dežulović. A bespuća interneta proteklih su dana, uoči megakoncerta, iznjedrila staru snimku Thompsona još iz prosinca 1996. godine na kojoj je, gostujući na HRT-u u emisiji "Željka Ogresta i gosti", iskrenim tonom opisao ratne početke i trenutak u kojem ga je, kako je rekao, inspirirala ljutnja.

- Kad je počeo rat, u mome selu prijavio sam se kao dragovoljac. Uzeo sam gitaru, četnici su me naljutili i napisao sam pjesmu - rekao je tad mladi pjevač.

Njegov veliki hit "Ako ne znaš šta je bilo" napisao je Nenad Ninčević.

- Ja sam legao u krevet i uzeo mobitel i počeo pisati, samo da sam lud, da je novo vrijeme, i onda sam to poslao Marku. On je ionako budan. On me ujutro zove i kaže uglazbio sam pjesmu - priča Ninčević.

A upravo on stoji i iza mnogih drugih, ne samo Thompsonovih, već i hitova Mladena Grdovića, Vinka Coce, Tonyja Cetinskog... Mnogo planova ima za svoj bend Hrvatske ruže, koji će uskoro objaviti novi album. "Mi se spremamo na turneju od svibnja pa nadalje. Kako će Marko imati par ogromnih koncerata pred ljeto, i ovo ljeto bit ćemo gosti njemu, zovu nas sa svih strana svijeta, stvarno je pjesma prošla cijeli svijet, vidiš kako je to. Kad god sumnjaš, izmoli ti Zdravo Mariju, ima Boga", govori. I s Thompsonom radi na završetku njegova albuma.

Mještani opjevanog sela Čavoglave u Petrovu polju, koje administrativno pripada općini Ružić u Šibensko-kninskoj županiji, prije četiri su godine izjavili: "Da nije Marka, na ovo bi selo i Bog zaboravija. On je jako dobar čovik. Jako dobar. Ništa se nije posilio, uvik je osta mali Marko. I žena mu je jako dobra, Sandra", među ostalim su tad o tom glazbeniku - fenomenu - kazali mještani. Vole ga. Svi odreda. A prema podacima na službenim stranicama općine, Čavoglave imaju manje od 200 "duša". I svakog 5. kolovoza u selu se održava jedna od najvećih pučkih veselica, proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, koju pohodi tad više od 100.000 posjetitelja.

Foto: privatna arhiva

Uoči dosad neviđenoga koncerta na ovim prostorima, prema načinu organizacije i broju prodanih karata, Thompson je najavio da će ga pratiti cijela obitelj, pa tako i sin Ante Mihael. Zbog njegovog zdravstvenog stanja pjevač nije nastupao dvije godine. I upravo se na sinov nagovor vratio na scenu.