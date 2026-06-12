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SUĐENJE JE U TIJEKU

Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu zbog udarca profesora, traži 5000 eura odštete

Piše 24sata,
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Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu zbog udarca profesora, traži 5000 eura odštete
Zagreb: Glumac Rene Bitorajac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mladić je tužio zagrebačku Prvu ekonomsku školu zbog incidenta otprije dvije i pol godine, kada ga je profesor tjelesnog udario pred razredom

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Sin glumca Renea Bitorajca, danas 19-godišnjak, tužio je zagrebačku Prvu ekonomsku školu zbog incidenta otprije dvije i pol godine, kada ga je profesor tjelesnog odgoja udario pred cijelim razredom. Zbog povrede prava osobnosti traži 5000 eura odštete s kamatama te podmirenje sudskih troškova, piše N1. Slučaj je ranije doveo i do smjene ravnatelja te škole.

Prema tužbi, sve je počelo kada je profesor od tada 16-godišnjaka zatražio da baci žvakaću gumu. Dok je išao prema vratima, profesor ga je, tvrdi se, odgurnuo rukom u leđa i potom udario nogom u stražnjicu. Incident je na sudu potvrdio i bivši školski kolega.

​- Vidio sam da je profesor stavio ruku na njegovo rame i da ga je nakon toga udario nogom u stražnjicu - rekao je svjedok.

Prozvani profesor na ročištu je negirao udarac, tvrdeći da je samo podigao nogu prema učeniku.

SLAVNI GLUMAC SE POŽALIO Rene Bitorajac: 'Profesor je mog sina udario nogom u stražnjicu i nakon toga nikome ništa'
Rene Bitorajac: 'Profesor je mog sina udario nogom u stražnjicu i nakon toga nikome ništa'

Slučaj je dospio u javnost nakon što je Rene Bitorajac na društvenim mrežama opisao tromost sustava koji nije reagirao na prijave. Obitelj je sina, koji je prema tužbi bio u šoku i meta izrugivanja, na kraju ispisala iz škole. Inspekcija je kasnije utvrdila niz propusta u postupanju škole, što je u lipnju 2024. dovelo do razrješenja ravnatelja Nenada Travara i pokretanja prekršajnih postupaka.

Odvjetnik obitelji Milko Križanović ističe da je nasilno ponašanje u školi neprihvatljivo, no posebno ga brine reakcija ustanove.

​- Ono što me posebno zabrinjava nije samo sam događaj, nego način na koji je škola reagirala nakon njega. Škola ne smije postati institucija koja štiti vlastiti ugled nauštrb učenika. Ako je sustav zakazao, netko za to mora odgovarati - poručio je Križanović, naglasivši važnu odgovornost ravnatelja u kriznim situacijama.

UDARIO GA U STRAŽNJICU Rene Bitorajac: 'Profesor mi je ponizio sina. Čekali smo tri mjeseca. Ispisali smo ga'
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