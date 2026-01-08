Obavijesti

SLUČAJ DVOSTRUKOG UBOJSTVA

Sin Roba Reinera ostao je bez odvjetnika prije suđenja...

Piše Dora Pek,

Foto: Reuters/

Nick Reiner ostao je bez odvjetnika nakon što se branitelj Alan Jackson povukao iz slučaja na ročištu u Los Angelesu. Obranu je preuzeo javni branitelj

Nakon što je javnost potresla vijest o brutalnom ubojstvu slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele, slučaj je u srijedu dobio novi proceduralni zaokret. Njihov sin Nick Reiner (32), optužen za dvostruko ubojstvo, ostao je bez dosadašnjeg odvjetnika. Tijekom sudskog ročišta u Los Angeles njegov branitelj Alan Jackson objavio je da se povlači iz slučaja. Obranu će do daljnjega preuzeti javni branitelj. 

SUTRA NOVO ROČIŠTE Sin Roba Reinera čeka suđenje za ubojstvo roditelja: U samici je, obilaze ga svakih 15 minuta


Zbog promjene u pravnom timu Nick Reiner se nije izjasnio o krivnji po dvije točke optužnice za prvostupanjsko ubojstvo, piše E! Online. Sud je novo ročište zakazao za 23. veljače. Obitelj Reiner kratko je za MS NOW poručila da ima povjerenje u pravni sustav te da neće davati dodatne komentare.

Arraignment for Nick Reiner in Los Angeles
Foto: Eric Thayer

Podsjetimo, Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu 14. prosinca prošle godine. Policija je Nicka Reinera uhitila istoga dana, šest sati kasnije, u blizini Sveučilišta Južne Kalifornije, pod sumnjom da je počinio ubojstva.

Ured okružnog tužitelja okruga Los Angeles podigao je optužnicu 16. prosinca, tereteći Nicka za dvostruko ubojstvo uz 'posebnu optužbu da je osobno koristio opasno i smrtonosno oružje, to jest nož'. Prema više izvora noć prije ubojstava Rob i Nick Reiner žestoko su se posvađali na božićnoj zabavi voditelja Conana O’Briena, gdje su gosti primijetili da se Nick ponaša čudno i da je bio remetilački nastrojen.

Los Angeles: Poznati na Gala ve?eri Kampanje ljudskih prava
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Policija tvrdi da su ubojstva počinjena u ranim jutarnjim satima 14. prosinca, a kao uzrok smrti potvrđeno je višestruko ranjavanje oštrim predmetom. Dok je policija provodila istragu, Nick je snimljen nadzornom kamerom oko 21 sat na benzinskoj postaji. Uhićen je samo nekoliko minuta kasnije, a policija je objavila kako je istragom utvrđeno da je on odgovoran za smrt svojih roditelja.

Okružni tužitelj Nathan Hochman službeno je 16. prosinca objavio optužbe te naveo da Nicku prijeti maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna. Na prvom pojavljivanju pred sudom 17. prosinca Nick Reiner se nije izjasnio o krivnji.

Nick Reiner, son of slain Hollywood director Rob Reiner appears in court facing murder charges in Los Angeles
Foto: Mona Edwards

OSTALO

