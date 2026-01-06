Sin Roba Reinera čeka suđenje za ubojstvo roditelja: U samici je, obilaze ga svakih 15 minuta

Nick Reiner, sin poznatog američkog redatelja Roba Reinera i fotografkinje Michele Singer Reiner, više nije pod nadzorom zbog suicidalnosti u zatvoru Twin Towers u središtu Los Angelesa, no i dalje se nalazi u strogoj izolaciji, potvrdio je izvor iz Ureda šerifa okruga Los Angeles za People.

Reiner (32) uhićen je 15. prosinca i odmah smješten pod pojačani nadzor. Trenutačno se nalazi u samici u sklopu odjela za visoki nadzor (High Observation Housing – HOH), namijenjenog zatvorenicima s poteškoćama mentalnog zdravlja. Iako mu je uklonjen zaštitni prsluk za prevenciju samoubojstva, i dalje je pod stalnim nadzorom te se kontrolira svakih 15 minuta.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Protiv Nicka Reinera podignute su dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja u vezi sa smrću njegovih roditelja, Roba Reinera (78) i Michele Singer Reiner (70), koji su 14. prosinca pronađeni mrtvi u svom domu u elitnoj četvrti Brentwood. Tužiteljstvo je dodatno podnijelo posebnu optužbu da je ubojstvo počinjeno nožem, što bi u slučaju osuđujuće presude moglo rezultirati smrtnom kaznom ili doživotnim zatvorom bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Ured sudskog patologa okruga Los Angeles potvrdio je da su supružnici preminuli od višestrukih ozljeda nanesenih oštrim predmetom. Tijela su obitelji vraćena 19. prosinca, a detaljno obdukcijsko izvješće očekuje se u roku do 90 dana.

Prema dostupnim informacijama, liječnici i stručnjaci za mentalno zdravlje zaključili su da Nick ima "mentalni invaliditet". Američki mediji ranije su izvijestili da je bio na liječenju zbog shizofrenije te da je primao terapiju lijekovima. Policijski zapisi također pokazuju da su vlasti i ranije intervenirale u domu obitelji Reiner zbog poziva povezanih s provjerom dobrobiti i mentalnim zdravljem.

Nicku je trenutačno zabranjen bilo kakav kontakt s drugima, osim s odvjetnikom i ovlaštenim zatvorskim osobljem. Ćeliju smije napustiti isključivo zbog sudskih ročišta ili medicinskih razloga, a svaki njegov izlazak odvija se uz pratnju i videonadzor.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Prvo pojavljivanje pred sudom imao je 17. prosinca, kada je, noseći zaštitni prsluk i okovan lancima, kratko saslušan pred Višim sudom u Los Angelesu. Njegov odvjetnik Alan Jackson tada nije iznio očitovanje o krivnji te je zatražio dodatno vrijeme, navodeći da se radi o iznimno složenom i osjetljivom slučaju.

Nick Reiner u prošlosti je otvoreno govorio o dugogodišnjoj borbi s ovisnošću i nestabilnim životnim okolnostima. U intervjuu iz 2016. godine priznao je da je kao tinejdžer završio na ulici te da su ga upravo ta iskustva inspirirala za poluautobiografski film Being Charlie.

Njegovo sljedeće ročište zakazano je za sutra, 7. siječnja, na Višem sudu u Los Angelesu.