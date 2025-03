Sin Toma Hanksa ima novi singl: U spotu glumi Forresta Gumpa, a pridužio mu se i slavni otac

Sin slavnog oskarovca Toma Hanksa nije krenuo tatinim stopama. Umjesto u glumi, Chet Hanks pronašao je svoj put u glazbi, a nedavno je objavio i novi glazbeni spot u kojem se pojavljuje sa svojim slavnim ocem.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Hanks mlađi dio je country benda 'Something Out West', a nedavno su izbacili novi sing 'You Better Run' i uz njega pripadajući video spot koji odaje počast jednoj od najslavnijih uloga Toma Hanksa - onoj u filmu 'Forrest Gump'.

U videu Chet Hanks rekonstruira nekoliko nezaboravnih trenutaka u filmu, uključujući poznatu scenu "Trči, Forrest, trči". Osim toga, rekreirali su i nezaboravnu scenu s bombonjerom. Za ulogu Forresta, Tom Hanks je 1995. osvojio Oscara za najbolju mušku ulogu.

Foto: Screenshot/youTube

U glazbenom spotu Hanks stariji sjedi na klupi pored svog sina, a na kraju se otac i sin zagrle. Fanovi su im u komentarima ostavili niz pozitivnih kritika.

Foto: Screenshot/youTube

''Ganule su me scene oca i sina, prekrasna obitelj!'', ''Bravo za Toma Hanksa što podupire svog sina'', ''Odlična pjesma i spot'' - nizali su se pozitivni komentari.

Foto: Jennifer Bloc/DPA

Tom Hanks ima četvero djece - dvoje sa svojom prvom suprugom, pokojnom Samanthom Lewes (sina Colina i kćer Elizabeth) i dvoje sa svojom sadašnjom suprugom Ritom Wilson (sinove Chestera i Trumana). Colin je rođen 1977., Elizabeth 1982., Chet 1990., a Truman 1995.