Sin Willa Smitha: 'Ne skrivam se, moj dečko je reper Tyler...'

Želim vam nešto reći. Ja želim, ali Tyler ne želi reći. On je moj je**ni dečko i bio mi je dečko cijeli je**ni život, rekao je nedavno Jaden Smith (20), sin glumca Willa Smitha (50).

Jaden je javno izgovorio ove riječi, a reper Tyler poznatiji pod scenskim imenom Creator, koji je tada bio kraj njega, rekao je kako se Smithov sin samo šali. No, Jaden nije odustao od svog nauma da iznese njihovu vezu u javnost.

Jaden Smith says that Tyler, The Creator is his boyfriend: pic.twitter.com/tJb8kp08WU