Na današnji dan 1915. godine u Hobokenu u New Jerseyju rođen je veliki Frank Sinatra. Sin talijanskih useljenika glazbom se počeo baviti kao mladić. Bio je među najutjecajnijim glazbenicima 20. stoljeća, često družio s mafijašima, a uz to je i pio i pušio. Glumio je i pjevao, ostavio je brojne hitove koji su ga nadživjeli, a postao je ikona američke kulture.

Već kao tinejdžer je znao da će biti zvijezda, da će biti pjevač. Pridružio se lokalnoj pjevačkoj skupini Hoboken Four koja je pobijedila na natjecanju nadarenih 1935. u popularnom radijskom programu Major Bowes “Amateur Hour”. Obišli su cijelu zemlju, ali Sinatra nije skrivao koliko su njegove glazbene ambicije ozbiljne.

Godine 1939. Tommy Dorsey poziva ga da se priključi njegovu big bandu, a tri godine kasnije Sinatra postao je zvijezda. Autor je stotinjak albuma s desecima hitova, poput 'Strangers in the Night', 'I've Got You Under My Skin', 'My Way', 'New York' i 'Come fly with me'.

U studenom 1946. izdavačka kuća Columbia Records objavljivala je jednu Sinatrinu ploču mjesečno, a u to vrijeme one su se prodavale u 10 milijuna primjeraka godišnje. Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokušao je okončati karijeru, no 1973. se vratio. U Rio de Janeiru je 1980. pjevao pred 175.000 ljudi i time ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

S prvom suprugom Nancy Barbato, oženio je 1939., a ona mu je rodila troje djece. Brak se raspao 1951. godine. Pripisuju mu se mnoge izvanbračne avanture, među kojima su bile Marilyn Maxwell, Lana Turner, Joi Lansing, da bi se 1951. oženio Avom Gardner. Skandali i uzajamno varanje, rezime su bili ovog kratkog braka kojeg su okončali 1957.

Brak s Mijom Farrow, koja je od njega bila mlađa 30 godina, trajao je od 1966. pa do 1968., ali su ostali bliski do njegove smrti. Smirio se tek uz treću suprugu Barbaru, s kojom je bio u braku od 1976. sve do smrti 1998. godine. No još dok je bio u braku s prvom suprugom Nancy, njegov nastup u njujorškom Paramount Theatru pretvorile su ga u zvijezdu.

Od 40-ih godina prošlog stoljeća počeo je igrati u filmovima i snimio ih je tridesetak te za svoj rad bio puno puta hvaljen i u konkurenciji za Oscara, koji je na kraju i dobio, i to za sporednu ulogu u 'Odavde do vječnosti'. Posljednji film 'Prvi smrtni grijeh' snimio je 1980.

Preminuo je 1998., a iza sebe je ostavio opus od oko 1400 pjesama od kojih su barem njih 100 postale evergreeni.