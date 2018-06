Siniša Mareković: Jedan od ključnih ljudi MedvedRUNa!

Siniša Mareković, karikaturist, influencer, trkač... predstavi nam se u tri rečenice, kako si počeo trčati i što te vuče tome u tim godinama?

Dragi Ribo, ne mogu se predstaviti u tri rečenice kad je samo moja službena F dijagnoza u pet rečenica. Ostanimo na tome da se bavim provociranjem političara, trčanjem i dizajniranjem trkačkih finišerskih medalja. Lijep posao koji vjerojatno nitko u toj kombinaciji na svijetu ne radi, ali to je baš super.

Reci nam svoje viđenje Medvedruna.

Medvedrun je nastao kao rezultat inicijative pivovare Medvedgrad i atletskog kluba Sljeme da se na neki način poveže pivo i trčanje. Te 2016. klub je bio pretrpan obavezama i grah je pao da osmišljavanje koncepta utrke dođe u moje ruke. Prva ideja bila je da se utrka trči od starog grada Medvedgrad do pivnice Mali Medo u Tkalči, no zbog tehničkih nemogućnosti te prve godine (urušio se dio sljemenske ceste), utrku sam ostavio u centru i odlučio iskoristiti priliku da spojimo natjecanje i turistički obilazak Zagreba u jedno. Već druge godine iskristalizirala se staza koju imamo danas i koju trkači jako vole - Jurjevska, Cmrok, Dubravkin put, gornji grad...



Foto: Facebook



Kako je sve počelo, i otkud ti u tome? Zašto si i danas stup utrke?

Prve godine smo nadobudno očekivali bar 400 ljudi, no kako nitko za utrku nije znao uspjeli smo skupiti jedva njih 250, od čega pola iz našeg kluba. Ali kako to obično biva s proizvodom koji ljudi prepoznaju, brzo se proširio glas da je Medvedrun ‘The trkački tulum u gradu’ i danas, dvije godine kasnije, rasprodali smo svih 500 mjesta na utrci čak tri tjedna prije utrke!



Kako je to postala jedna od najpopularnijih zagrebačkih utrka?

Osim činjenice da je staza utrke stvarno atraktivna, valja napomenuti da se i pivovara Medvedgrad pokazala kao sponzor za poželjeti - aktivno su sudjelovali u uvođenju novotarija na utrci, organizaciji logistike i pokretanju humanitarnog dijela utrke koji je kompletno njihov projekt. Uzevši sve to u obzir, slobodno mogu reći da su AK Sljeme i Medvedgrad ušli u jednu kvalitetnu vezu kakvu nemaju čak ni Ivan Šarić i Korana Gvozdić. Bas smo si kliknuli.

Foto: Facebook



Da, meni je on puno zgodniji, ne znam što samo radi s... Šalim se, naravno, nego, što očekuješ od ove godine?

Ove godine ponavljamo scenarij od prošle - prvo ide utrka, pa kreće grupa Yellow Submarine sa svojim repertoarom, pa kreće tulum. A onda svi znamo što slijedi - hrpa turista koji se šeću Tkalčom, gledaju nas kako plešemo i slikaju u nevjerici... i točno ih zamišljam kako dolaze svojim kućama u tamo neki daleki Japan, pokazuju slike prijateljima i govore: "Znaš, ima tamo neka mala zemlja u Europi, ljudi su navodno siromašni ali usred dana plešu po ulicama i piju pivo... Čudan neki narod..."

[video: 1200067 / ]

Yep, kao Obelix i Belgijanci! Puno hvala Siniša!

A vi, svi ljubitelji trčanja, vrhunskih piva, turizma i Zagreba, ako se već i niste prijavili za ovogodišnju trku, dođite, navijajte, popijte pivo i budite dio jednog sjajnog tuluma humanitarnog karaktera kojeg medijski prate 24sata, i polako se pripremajte za sljedeću godinu!