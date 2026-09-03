Sinoć otvoren 83. Venecijanski filmski festival: Pažnju plijenila i Hrvatica, evo tko je sve stigao

U srijedu je otvoren 83. Venecijanski filmski festival, a trajat će do 12. rujna. Na venecijanskom Lidu okupila se svjetska filmska i modna elita, a među brojnim slavnim licima posebno se istaknula jedna Hrvatica - manekenka Faretta Radić (28).

Jedan je to od najprestižnijih svjetskih filmskih festivala, ali osim filmskih ostvarenja svake godine privlači pažnju i glamuroznim izdanjima slavnih. Ni prva večer ovogodišnjeg izdanja nije razočarala. Pred fotografima su pozirale brojne zvijezde, a jedna od fotografija koja je privukla posebnu pažnju bila je ona na kojoj su pozirale Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radić, Alessandra Ambrosio i Emi Renata Sakamoto. U središtu društva našla se upravo Faretta, lijepa Hrvatica koja je zadnjih godina izgradila zavidnu međunarodnu karijeru.

Faretta je pažnju modne javnosti privukla još kao vrlo mlada. Na modnoj sceni našla se nakon što su je, dok je bila srednjoškolka, prije 12 godina na splitskoj Rivi primijetili modni agenti. Iako je karijeru počela u Splitu, Faretta je iz Trogira, a vrlo brzo nakon prvih modnih angažmana zakoračila je na svjetsku scenu.

Samo nekoliko godina poslije stigla je do velikih svjetskih modnih pista. Godine 2016. nosila je revije za Givenchy, Roberta Cavallija i Victoriju Beckham, koja ju je tad posebno nahvalila. Modna dizajnerica i supruga slavnog bivšeg nogometaša na Instagramu je objavila fotografiju sebe i Farette te uz nju napisala: “Zašto ne izgledam kao ti?”.

Od tada je radila s nekim od najvećih imena modne industrije. Pojavila se i u kampanji za brend donjeg rublja Kim Kardashian, a među njezinim najvažnijim poslovnim suradnjama posebno se ističu one s Karlom Lagerfeldom, Chanelom, Fendijem i Ralphom Laurenom.

Velik uspjeh ostvarila je i 2018. godine, kad se našla na naslovnici britanskog Voguea, u posebnom izdanju posvećenom novim licima modne industrije.

Foto: Instagram

- Najveći dojam na mene je ostavio Karl Lagerfeld. Bili smo veoma povezani i bila mi je velika čast snimati kampanje za Chanel i Fendi s njim, kao i otvoriti reviju Chanela. Velikim uspjehom smatram i svoj odnos s Ralphom Laurenom i njegovim brendom, kojem sam dvije godine bila zaštitno lice. Ipak, smatram da je moj najveći uspjeh bio tri godine biti lice parfema Dylan Blue Versace, mirisa posvećenog pokojnom Gianniju Versaceu. To je bila posljednja kreacija koju je Gianni zamislio, ali nije ju stigao kreirati. Dovoljno je reći da je moj billboard bio postavljen na katedrali Duomo u Milanu - rekla je svojedobno za Gloriju.

Osim mode, Faretta nikad nije skrivala ni koliko joj znači Hajduk. Strastvena je navijačica splitskoga kluba, a o uspjesima omiljenog joj kluba nerijetko se oglašava i na društvenim mrežama. Ovog puta, međutim, našla se u potpuno drukčijem društvu - među najvećim imenima svjetskog filma i mode.

Posebnu pozornost privukla je i talijanska manekenka Bianca Balti (42), koja se na crvenom tepihu pojavila u efektnoj ružičastoj haljini s velikim bijelim krilima. Iza nje je teška životna borba - u rujnu 2024. godine dijagnosticiran joj je rak jajnika trećeg stadija. Nakon operacije i kemoterapije danas je u remisiji, a o svom iskustvu otvoreno govori kako bi podignula svijest o bolesti i pružila podršku drugim oboljelima.

A posebno mjesto pripalo je Georgeu Clooneyu (65). Glumac, redatelj i producent na otvorenju festivala primio je počasnog Zlatnog lava za životno djelo. Nagradu mu je uručila glumica Laura Dern, s kojom je prošle godine glumio u filmu "Jay Kelly", koji je također prikazan u Veneciji.

Clooney je na crveni tepih stigao sa suprugom Amal, a njihovo elegantno izdanje bilo je među najzapaženijima te večeri. George je nosio klasični crni smoking, a Amal je zablistala u dugoj crnoj haljini. Clooney nije skrivao koliko mu priznanje znači.

- Imao sam toliko izvanrednih trenutaka u Veneciji. Ovaj je festival bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava velika je čast. To vjerojatno znači i da sam star, ali prihvatit ću to - našalio se glumac nakon što je doznao da će primiti nagradu.

Posebnu pozornost privukla je i Sydney Sweeney. Glumica je u Veneciju stigla u vrlo izazovnom izdanju - prozirnom čipkastom topu koji je otkrivao dio grudi i bež kratkim hlačama, a njezin dolazak odmah je izazvao velik interes fotografa.