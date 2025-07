Širi se morbidan video Ozzyja Osbournea, njegova kći bijesna: 'Prestanite, tata mi ne umire!'

Ovih se dana društvenim mrežama širi video koji prikazuje Ozzyja Osbournea (76) kako govori da mu ne treba liječnik da mu kaže da će umrijeti - jer to, navodno, već zna. Video zvuči uvjerljivo, koristi glas sličan Ozzyjevom, ali je potpuno lažan.

Na sve se odmah oglasila njegova vidno uzrujana kći. Kelly Osbourne jasno je rekla da Ozzy nije na samrti. Istina, ima Parkinsonovu bolest i njegovo kretanje više nije kao prije, ali je živ i stabilno je.

- To nije moj tata, to je umjetna inteligencija. I da, zvuči kao on, ali nije. Što nije u redu s vama da radite ovakve stvari? - poručila je u petak na Instagramu.

Foto: Instagram/screenshot

U spornom videu spominje se i 'pakt o eutanaziji', koji Ozzy navodno ima sa suprugom Sharon. Riječ je o staroj priči iz Sharonine autobiografije iz 2007., u kojoj je napisala da bi, u slučaju teške bolesti poput demencije, zajedno otišli u švicarsku kliniku Dignitas. No Kelly poručuje kako to nema veze s trenutačnim stanjem njezina oca.

- Moj tata ne umire, prestanite - zaključila je Kelly.

Foto: Instagram/screenshot