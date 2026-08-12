Obavijesti

Show

Komentari 6
ŠTO SE DOGODILO?

Širi se snimka nastupa Jakova Jozinovića u polupraznom klubu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Širi se snimka nastupa Jakova Jozinovića u polupraznom klubu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevač sa svojom turnejom 'Ja za čuda letim' rasprodaje arene, pa nije jasno što se dogodilo u Crnoj Gori. Neki su odmah počeli nagađati o padu njegove popularnosti, no drugi su pokušali ponuditi obrazloženje.

Admiral

Društvenim mrežama kruži snimka nastupa Jakova Jozinovića (20) u polupraznom klubu u Budvi. Pjevač sa svojom turnejom 'Ja za čuda letim' rasprodaje arene, pa nije jasno što se dogodilo u Crnoj Gori. Neki su odmah počeli nagađati o padu njegove popularnosti, no drugi su pokušali ponuditi obrazloženje.

- Moj Jakove, pod ruku drugaricu Priju pa možda napunite Tophill. Tuga - napisao je jedan korisnik. Drugi je razlog slabe posjećenosti vidio u tome što je nastup bio odgođen.

SUZE I EMOCIJE FOTO Obožavateljice plakale na koncertu Jozinovića u Mostaru
FOTO Obožavateljice plakale na koncertu Jozinovića u Mostaru

- Inače ovaj nastup je pomaknut, trebao je biti prije i bilo je sve rasprodano, ali vjerojatno ljudima koji su za taj datum platili kartu nije odgovarao ovaj novi datum tako da im je vraćen novac - stoji u jednom kmomentaru. Neki navode i kako je cijena ulaznice bila visoka. 
Bez obzira na razloge slabe posjećenosti u Budvi, Jozinović je ljeto započeo s rasprodane dvije Arene Zagreb, a nastavio s nastupima bukiranim mjesecima unaprijed. 

ŽARI I PALI Jakov Jozinović zauzeo čak šest mjesta na Cesarica Top 10 listi
Jakov Jozinović zauzeo čak šest mjesta na Cesarica Top 10 listi

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!
ŠOKIRALA MNOGE

FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...
Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten
SLUŽBENO JE!

Ronaldo i Georgina se vjenčali! Pogledajte sudbonosan prsten

Jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta i njegova dugogodišnja partnerica vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Portugali
FOTO VILE SLAVNIH Pogledajte luksuzne nekretnine naših glumaca, pjevača, sportaša...
PRIVATNE OAZE

FOTO VILE SLAVNIH Pogledajte luksuzne nekretnine naših glumaca, pjevača, sportaša...

Goran Višnjić vratio se u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu i pridružio se popisu slavnih koji su stvorili svoje privatne obiteljske oaze. Donosimo vam fotografije vila i luksuznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026