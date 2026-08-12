Širi se snimka nastupa Jakova Jozinovića u polupraznom klubu

Društvenim mrežama kruži snimka nastupa Jakova Jozinovića (20) u polupraznom klubu u Budvi. Pjevač sa svojom turnejom 'Ja za čuda letim' rasprodaje arene, pa nije jasno što se dogodilo u Crnoj Gori. Neki su odmah počeli nagađati o padu njegove popularnosti, no drugi su pokušali ponuditi obrazloženje.

E moj Jakove. 🤭 Drugaricu Priju pod ruku pa možda napunite Tophill. 🤣🤣🤣 tuga... pic.twitter.com/C5vhXIzVDM — cecin_doktor (@dr_u_pokusaju) August 10, 2026

- Moj Jakove, pod ruku drugaricu Priju pa možda napunite Tophill. Tuga - napisao je jedan korisnik. Drugi je razlog slabe posjećenosti vidio u tome što je nastup bio odgođen.

- Inače ovaj nastup je pomaknut, trebao je biti prije i bilo je sve rasprodano, ali vjerojatno ljudima koji su za taj datum platili kartu nije odgovarao ovaj novi datum tako da im je vraćen novac - stoji u jednom kmomentaru. Neki navode i kako je cijena ulaznice bila visoka.

Bez obzira na razloge slabe posjećenosti u Budvi, Jozinović je ljeto započeo s rasprodane dvije Arene Zagreb, a nastavio s nastupima bukiranim mjesecima unaprijed.