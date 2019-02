Šivana baš za nju: Ella Dvornik udala se u Zigmanovoj haljini

Influencerica i kći legendarnog splitskog pjevača Dine Dvornika, Ella Dvornik (28) nakon pet godina veze udala se za Charlesa Pearcea (41) s kojim ima kćer Balie Dee (1).

S obzirom na to da oduvijek ima vlastiti stil kojem je predana, ni za svoj poseban dan nije podbacila. Tako je Ella izabrala vjenčanicu našeg dizajnera Juraja Zigmana (34) koji se svojom kreacijom pohvalio na društvenim mrežama.

- Pa to je Ellina haljina, izgleda predivno. Napravio si odličan posao, anđeoski - samo je jedan od mnogih komentara oduševljenih Zigmanovih pratitelja na Instagramu.

Ella se odlučila za vrlo nekonvencionalnu haljinu, a čim se javila Zigmanu, on je navodno odmah pristao dizajnirati joj vjenčanicu za njezin dan. Naime, influencerica i naš dizajner znaju se već godinama pa je njihova suradnja ionako bila samo pitanje vremena.

Za raskošnu vjenčanicu Zigman je koristio samo najbolje materijale poput tila, čipke i svile. Vjenčanica koju je Ella odabrala s prednje strane nešto je kraća, dok je otraga duga. Ispod čipkastog korzeta koji naglašava njezinu figuru, bijela haljina ukrašena je sitnim svilenim detaljima, a leđa su otvorena.

Uz nimalo klasičnu vjenčanicu kojom je oduševila pratitelje, Ella je nosila i otvorene cipele s potpisom svjetski poznatog dizajnera obuće Jimmyja Chooa.

Sudbonosno 'da' novopečeni par izrekao je u Las Vegasu, upravo tamo gdje je Ellu njezin partner želio odvesti kad su se tek upoznali. Ipak, ona u to vrijeme nije imala vizu zbog čega je takvo nešto bilo nemoguće izvesti.

- Prije 5 godina kad smo se tek upoznali, Charles me htio odvesti u Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. Ali sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine otkad smo zaručeni pokušavali smo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako, jako teško - napisala je Ella na Instagramu.

- Pa smo napravili ono što najbolje radimo, napravili smo to, kako bi Frank rekao, 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te (sad si službena) - dodala je.

Osim što je dizajnirao Ellinu vjenčanicu, Zigman je poznat po mnogim uspješnim suradnjama s regionalnim, ali jednako tako i stranim zvijezdama. Nedavno je surađivao s repericom Nicki Minaj (35) te dizajnirao korzet koji je pjevačica nosila u spotu 'Woman Like Me''. Zigman je korzet napravio specijalno po narudžbi.

Na prošlogodišnjoj reviji Victoria's Secreta, riječki dizajner 'odjenuo' je i pjevačicu Bebe Rexhu (29). Pjevačica je na sebi imala ružičasti body i dugačku jaknu koja funkcionira kao plašt, a sve je upotpunila visokim čizmama u istoj boji.

- Iznimno sam ponosan na sve dosadašnje projekte jer je u njih uloženo puno rada, truda i želje da rezultati budu ne samo oku ugodni, nego i da potaknu pozitivnu energiju i inspiriraju na što bolji show - komentirao je Zigman.

