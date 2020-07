Tajne Vile Olga: Filmaši su je obožavali, Rade Šerbedžija je tu kriomice ljubio, pilo se i smijalo

<p>Imala sam osjećaj kao da se razdvaja tlo pod nogama. Tek kad sam se razbudila, shvatila sam da je potres, prisjeća se<strong> Simone Manojlovich </strong>(37) stravičnog jutra 22. ožujka.</p><p>Taj dan je Zagreb pogodio najjači potres u posljednjih 140 godina. Njezin dom, stari ljetnikovac Vila Olga, u podsljemenskoj zoni Zagreba, odolio je tom najjačem udaru, ali ne bez posljedica.</p><p>- Došla sam iz Londona u Zagreb 13. ožujka, nakon što mi je tata javio da bi se mogle zatvoriti granice i rekao da bi bilo bolje da sam u Hrvatskoj dok ne prođe pandemija. Živim izvan Hrvatske posljednjih pet, šest godina i plasiram svoj modni brend na tržište Ujedinjenog Kraljevstva - kaže Simone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rade Šerbedžija otkrio što mu je Krleža ostavio </strong></p><p>Vila Olga, čija je Simone suvlasnica, na obroncima Medvednice, na adresi Rim 84, sagrađena je prije 122 godine od hrastovih greda.</p><p>- Osam dana nakon dolaska ovdje sam dočekala i potres. I sad se već gotovo tri mjeseca bavim rješavanjem problema za koje nisam nikad mislila da ću ih morati rješavati. Živim u neizvjesnosti koja se već sad polako pretvara u blagu anksioznost. I ne vidim rješenje - govori Simone.</p><p>Vila Olga je zaštićeno kulturno dobro. Sagrađena je 1898. Arhitekt je bio Martin Pilar, jedan od najboljih učenika Hermana Bolléa.</p><p>- Ne znam koliko je oštećena, to treba reći struka, ali prema prvom pregledu statičara, jako su oštećeni kameni temelji i krov, dakle vitalni dijelovi važni za opstanak svake kuće. Statičari su rekli da su temelji baš jako oštećeni, na zidovima su velike pukotine, a dio krova se sasvim urušio te kad pada kiša, stavljam najlone i lavore ne bih li barem malo sačuvala strop gornjeg kata od potpunog urušavanja. Crijep se srušio s dimnjacima i sad je velika površina krovišta otvorena, a čekanjem novog zakona i osnovnih preduvjeta da se uopće pristupi sanaciji ona još više propada i postaje derutna - kaže očajna Simone.</p><p>Budući da je kuća zaštićeno kulturno dobro, ona se ni ne smije niti može popravljati na svoju ruku, nego sve radove moraju odobriti stručnjaci, što dodatno komplicira cijelu situaciju.</p><p>Simone ovdje živi od rođenja. U zdanju joj je živjela i baka, tu je i Simone s roditeljima odrasla. Sjećanja na bezbrižno djetinjstvo dokumentira fotografijama.</p><p>- I baka Stanislava i djed Radovan po ocu, kao i moji roditelji, živjeli su ovdje od mladosti. Iako unazad pet, šest godina puno radim u Londonu, uvijek se ovamo vraćam s veseljem jer mi ova kuća pruža spokoj, mnogo zelenila, mir i tišinu koji su mi potrebni za rad. Naročito mi je to bilo važno tijekom izolacije, jer sam imala privilegiju prošetati se vrtom, popiti na terasi kavu i udahnuti svježi zrak, na čemu su mi prijatelji iz Londona naročito bili zavidni - govori Simone.</p><p>Dodaje da su u ovu kuću od prvog dana zalazili mnogi ugledni stanovnici glavnoga grada kad bi se željeli opustiti i razonoditi.</p><p>- Družili su se ovdje i umjetnici, slikari, kipari, pisci... Dolazio je Ivan Meštrović, a kasnije i mladi Krleža. Bila su to kartaška druženja, igrao se šah, pretresalo aktualne društvene događaje... Pradjed je imao i vinski podrum, jer je nekoć imanje oko kuće bilo mnogo veće nego danas, pa je posadio i vinograd te voćnjak - prisjeća se ova modna dizajnerica koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, a zatim školovanje nastavila u Milanu.</p><p>Baka joj je pričala kako su se ovdje snimale TV serije. Zanimljivo, upravo su dva romana Ante Kovačića poslužila kao predložak za TV serije. Prvi je roman “Fiškal” iz 1881. Pretvoren je u igranu TV seriju od pet epizoda. Glavne uloge igrali su Uglješa Kojadinović i Ana Karić. Sedam godina kasnije ekranizirano je i Kovačićevo najznačajnije djelo “U registraturi”. Mnogi kadrovi ovih serija snimali su se upravo u Vili Olga.</p><p>- Budući da su serije snimane prije mojeg rođenja, o tome samo znam po bakinim pričama. Rekla mi je da je u ovoj sobi na prvom katu Ana Karić u jednoj sceni ‘Fiškala’ rađala dijete. Veliki vrt bio je scenografija za mnoge eksterijere - govori.</p><p>Kasnije su se snimali ovdje mnogi spotovi, dolazili su glazbenici, no Simone je tad bila zaigrana djevojčica i ništa od toga nije joj bilo previše zanimljivo. Zapravo se uvijek vraćala u svoj svijet crteža.</p><p>- Nažalost, nisam mogla ostati u Hrvatskoj i ovdje čekati da se nešto dogodi. Ovdje za mlade dizajnere gotovo da i nema uvjeta za život. Mladi kod nas žive u nekakvim iluzijama. Imaju malo samopouzdanja, a ne mogu ga ni imati jer se nemaju gdje dokazati i pokazati ono što znaju. No nitko se ovdje ne želi boriti za svoja prava, ne želi izaći na cestu i tražiti promjene - smatra Simone.</p><p>Trenutačno joj je najveća briga obiteljska imovina. Zato je, kako kaže, i otišla iz Hrvatske ne bi li zaradila neki novac s kojim će obnoviti ovu staru ljepoticu.</p><p>- Roditelji su u mirovini, a ja sam im se htjela odužiti za sve ono što su mi pružili u životu i zaraditi novac od kojeg bih sačuvala djedovinu. Pandemija me zaustavila u dogovorenim poslovima, sve je stalo baš u trenutku kad sam mislila da će mi posao krenuti. Moje kolekcije počeli su otkupljivati u Londonu, ali trenutačno zarađeni novac nije ni približno dovoljan da pokrije troškove obnove kuće. Nije mi stalo do toga da prodam kuću i kupim stan u nekoj zgradi. Osjećala bih se kao da sam izdala svoju obitelj. Namjera mi je bila da jednom kuća ostane gradu kao povijesna i kulturna baština, no ne vidim da je Zagrebu imalo stalo do toga - kaže Simone. </p>