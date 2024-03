Sjajna igra gotovo do samoga kraja, a onda hladan tuš: Paula otišla iz Jokera praznih džepova

Posljednja ovotjedna natjecateljica kviza ''Joker'', Paula Fuček kući je otišla praznih džepova, iako je bila nadomak maksimalnih 15.000 eura. Budući da na posljednjim pitanjima nije imala više jokera, netočni odgovori koštali su je iznosa koji je dosegnula te je pala na 0 eura. Sreće nije imala ni na zadnjem pitanju koje joj je moglo donijeti 100 eura.

Paula jokere nije štedjela od samog početka, a čak tri potrošila je na filmskom pitanju: Za koji je film Anna Paquin 1993. dobila Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu? A) The Piano B) The Pianist C) The Piano Lesson D) The Piano Teacher Nakon korištenja jokera, ostao joj je točan odgovor A.

Na osmom pitanju više nije imala jokera, ali je uspješnom eliminacijom došla do točnog odgovora na pitanje: Općine Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba, Saraj, Buteli i Centar su sastavni dio kojeg glavnog grada iz bivše SFRJ? A) Sarajevo B) Skopje C) Ljubljana D) Podgorica.

Točan odgovor je Skopje, pa je Paula s više samopouzdanja nastavila igru te je bez pomoći jokera točno odgovorila i na sljedeće pitanje.

Naraste i do tri metra, a može se rastaviti na nekoliko dijelova iz kojih izrastu nova glava i rep. To je... A) havajska gusjenica B) veliki morski crv C) električna jegulja D) tibetanska glista.

Točan odgovor skrivao se iza ponuđene opcije B koju je zaključala. Međutim, pomučila se sa sportskim pitanjem pa je ostala bez novčanog iznosa.

Koji nadimak imaju braniči NBA tima Golden Stare Warriors Stephen Curry i Klay Thompson? A) Smash Brothers B) Trash Brothers C) Basch Brothers D) Splash Brothers Paula se odlučila za odgovor A, a točan je odgovor bio pod D.

Niz netočnih odgovora se nastavio, tako da je Paula netočno odgovorila na pitanje o kultom Rambu. John Rambo, filmski lik Sylvestera Stallonea, svoje prezime zahvaljuje sorti jednog voća. Kojeg? A) kruška B) šljiva C) banana D) jabuka Točan odgovor je D, a Paula se odlučila za A.

Da kući ode bez nagrade, presudilo je zadnje pitanje, na koje je također ponudila netočan odgovor A, dok je točan odgovor bio B: Kako se zove bakterija koja uzrokuje kugu? A) plagus bacills B) yersinia pestis B) bubonicus D) pseudomonas aeruginosa

