'Sjećam se prve Dore, zapila sam se s Robićem i Kondžom'

Sjećam se početaka Dore. Eh, to su bili dani! Nakon nastupa bismo se svi okupili i feštali do zore. Jednom sam se tako ‘zapila’ i s Ivom Robićem i Zoricom Kondžom, priča nam Emilija Ivković, inače velika obožavateljica Dore.

Foto: Karla Rumora/24sata

Glazbeno natjecanje u kojem se bira pjesma koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu ponovno se vratilo kući - u Opatiju. Nakon devet godina pauze grad je ponovno zasjao u festivalskom duhu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Plakati, ulična rasvjeta i glazba dok šetate uz more upućuju na to da je Opatija jedva dočekala događaj koji je postao njezin svojevrsni zaštitni znak.

- Dora se vratila i to za sve građane znači kao da smo dobili na lotu. Teško je opisati kako je sve to prije izgledalo, samo se čekao taj dan. A dan kasnije svi bismo zaspali na posao jer smo plesali do jutra. Odjednom je sva čar nestala, ali nam se sreća osmjehnula pa nam evo Dore opet - kaže Emilija.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sve pratiti uživo, prisjeća se Emilija, bio je poseban događaj jer se na one koji su bili u publici, gledalo kao na zvijezde. Dosad se Dora održavala u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, a sada se preselila u Sportsku dvoranu 'Marino Cvetković'.

- Kristalna dvorana je jedinstvena, ali mala je. Primala je 700 ljudi, ako se ne varam. Koliko čujem od sugrađana, dvorana ima veliki kapacitet i iznutra je spektakularna. Imat će veliku pozornicu i to neće utjecati na publiku. Kad bi se održavala ponovno u Kvarneru, takve preinake ne bi bile moguće jer povećanjem pozornice automatski morate smanjiti broj ljudi koji će moći biti u prostoriji - pojašnjava vrsna poznavateljica Dore.

Iako je Festival izbivao nekoliko godina, strast prema njemu jednaka je kao i tada. Ivković prati i ovogodišnje natjecatelje pa tako već ima svog favorita.

- Bačićka je prava mačka, ima i lijep glas, ali i pojavom osvaja. Treba nam takav predstavnik, Hrvatska je s njom samo na dobitku. Ima sve kvalitete da bi nas predstavljala - zaključuje.