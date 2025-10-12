Sjećate ga se? Evo kako danas izgleda Richard iz Plave lagune

Američki glumac Christopher Atkins proslavio se 1980. godine zahvaljujući ulozi Richarda u kultnom filmu "Plava laguna". Upravo to mu je bila i prva uloga, a prijatelj mu je predložio da ide na audiciju za film. Redatelj filma Randal Kleiser komentirao je kako je Atkins instruktor jedrenja koji nema nikakvog iskustva, no odlučio je iskušati sreću. U filmu je igrao glavnu mušku ulogu uz kolegicu Brooke Shields. Film je svojedobno bio kontroverzan zbog golišavih i scena seksa, no brzo je postao pravi fenomen.

Dvije godine nakon kontroverznog filma, Christopher je razgolićen pozirao za magazin 'Playgirl'. Snimanje je ponovio i ove godine, kada se ponovno pojavio na naslovnici istoga časopisa.

- Cijela moja karijera svodi se na skidanje. Čekam da mi jednom plate da ostanem obučen - komentirao je glumac jednom prilikom. Pojavio se u brojnim filmovima i serijama otkako mu je krenula karijera, no u to su vrijeme počeli i njegovi problemi s alkoholom. Godine 1986. počeo se liječiti od ovisnosti o alkoholu. U kasnijim intervjuima je priznao da ima probleme s alkoholom, no otkako se počeo liječiti je trijezan ostao sve do danas.

Atkins se 1985. godine vjenčao s australskom glumicom Lynn Weber s kojom ima kćer Brittany i sina Granta, koji su mu podarili unuke koje često vodi na kampiranje i izlete u prirodu. S Lynn se razveo 2002. godine i priznao da je nakon nje imao samo dvije ozbiljne veze, jednu koja je trajala sedam godina i drugu od četiri godine.

Foto: TheImageDirect.com

Prije nekoliko godina se našalio da traži vrlo seksualnu djevojku, sposobnu izdržati njegove spontane ludosti.

- Oprostite mi, ja sam izrazito seksualan. Želio bih ženu koja ne drami previše, prestar sam za to. Ženu koja se puno smije, može biti spontana, otvorena kako bismo imali dobar odnos i zdravu intimu. Pod time ne mislim seks, nego sposobnost izražavanja na intimnoj osnovi, bez osuđivanja i ismijavanja - rekao je 2021. godine za Page Six.

Iako se i dalje ponekad bavi glumom i prihvati neke uloge, Atkins vrijeme provodi uglavnom s obitelji i u prirodi, o čemu obožavatelje izvještava na svojim društvenim mrežama.