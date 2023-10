Zvijezdu 'Pune kuće' bivša cura je varala s Tonyjem Danzom: 'Iz kreveta su virila četiri stopala'

John Stamos (60) priznao je kako je uhvatio svoju tadašnju djevojku i model Teri Copley u krevetu s bivšim glumcem Tonyjem Danzom (72) tijekom njihove kratkotrajne romanse 80-ih.

Ovo je samo jedna od zanimljivosti koju otkriva u svojim memoarima 'If You Would Have Told Me' koji su izašli u utorak.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Zovem je s ceste, ali djevojka koja se javljala odmah, sada mi daje signale da je zauzeta - napisao je Stamos u isječku za Entertainment Weekly.

- Kada dođem kući, zovem je tijekom dana i navečer. Nema odgovora. Čudno. Prešli smo s telefoniranja svakih nekoliko sati na tišinu - osvrnuo se.

U početku se Stamos nije obazirao na odsutnost Copley jer je mislio da je zauzeta poslom, ali počeo se brinuti kako je vrijeme prolazilo. Prisjetio se da je njezin bivši muž bio u gradu, pa je Stamos odlučio sjesti u automobil i odvesti se do nje.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Kada je došao, Stamos je otkrio da u kući 'nema upaljenih svjetala' i da 'kroz prozor ne vidi kretnje' iako je automobil bio parkiran na prilazu.

- Crni Porsche 365 Speedster iz 1957., starinski kabriolet. Čudno. Odšuljao sam se do auta dok mi se želudac stiskao i pogledao unutra. Tu su četka za kosu, ključevi, boksačke rukavice i napola odmotan poster moje djevojke, jedva pokrivene bijelom plahtom. Vidi se pola njezine stražnjice. Nikad prije nisam vidio ovaj poster - napisao je glumac.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com

Otišao je do gostinjske kuće u stražnjem dvorištu jer se sjećao da je on znao s Copley tamo spavati, a potom je imao što vidjeti.

- Rolete su zatvorene, ali su vrata bila malo otvorena. Zavirio sam unutra i vidio četiri stopala kako vire iz otrcanog popluna s cvjetnim uzorkom koji me nekoć grijao - otkrio je.

- Moja mala plesačica je u krevetu s gospodinom Porsche Speedsterom. Oni spavaju. Ne mogu reći tko je on, ali prepoznajem Teri jedva prekrivenu plahtama. Pokušavam zadržati suze. Vrijeme se usporava dok se ne smrznem. Ne mogu disati. Nekoliko mi suza klizi niz lice i to me ljuti - priznao je u memoarima.

Stamos je odlučio pobjeći, ali ne prije nego što ukrade poster iz misterioznog automobila.

- Buljio sam u dvodimenzionalnu poluodjevenu ženu za koju sam mislio da je poznajem. Potpisala je poster s malenim srcima, ‘Moj dragi Toni, voljet ću te zauvijek. Teri‘ - na što se Stamos pitao tko je Tony pa se tek kada se vozio kući sjetio da je to ime njegovo suparnika.