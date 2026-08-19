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NAKON GOTOVO 30 GODINA

Sjećate li se djevojčice iz filma 'Dobro došli u Sarajevo'? Došla je na SFF u društvu Višnjića...

Piše Maša Mai Čigir,
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Sjećate li se djevojčice iz filma 'Dobro došli u Sarajevo'? Došla je na SFF u društvu Višnjića...
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Foto: Rights Managed
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Gotovo 30 godina nakon što je kao desetogodišnja djevojčica glumila u filmu 'Dobro došli u Sarajevo, Emira Nušević Nuhić stigla je na crveni tepih Sarajevo Film Festivala u društvo Gorana Višnjića

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Peta večer 32. Sarajevo Film Festivala donijela je jedan posebno emotivan susret. Uz Gorana Višnjića na crvenom tepihu pojavila se i Emira Nušević Nuhić, koja je kao desetogodišnja djevojčica glumila u ratnoj drami 'Dobro došli u Sarajevo'. Emira je bila učenica četvrtog razreda Osnovne škole Fatima Gunić, a filmska ekipa, koja je došla u školu tražeći djevojčicu za novi film britanskog redatelja Michaela Winterbottoma, odabrala je upravo nju. 

DOLAZAK LEGENDE FOTO Woody Harrelson šetao crvenim tepihom u Sarajevu, uz njega bio Goran Višnjić
FOTO Woody Harrelson šetao crvenim tepihom u Sarajevu, uz njega bio Goran Višnjić
Welcome To Sarajevo (1997)
Foto: Rights Managed

Emira do te uloge nije imala nikakvog glumačkog iskustva, ali upravo je njoj ekipa našla sve što je redatelj tražio za lik djevojčice koja se također zvala Emira. Uz nju su u filmu glumili i Stephen Dillane, Woody Harrelson, Marisa Tomei, Kerry Fox te Goran Višnjić. 'Dobro došli u Sarajevo' premijerno je prikazan 1997. u konkurenciji Filmskog festivala u Cannesu, a iste godine stigao je i na treće izdanje Sarajevo Film Festivala.

KAO MODNA PISTA FOTO Filmske zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana 32. Sarajevo Film Festivala
FOTO Filmske zvijezde prošetale crvenim tepihom četvrtog dana 32. Sarajevo Film Festivala

Emiri je priča bila posebno bliska jer je i sama proživjela opsadu Sarajeva. Film prati strane novinare koji izvještavaju iz ratom pogođenog grada, a jedan od njih odlučuje pomoći djevojčici iz sirotišta i izvesti je iz Bosne i Hercegovine. Emira se ovih dana prisjetila i kako joj je tada kao djevojčici bilo snimati s Woodyjem Harrelsonom, koji je također došao na ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala, a opisala ga je kao velikog šaljivdžiju te da je bio iznimno pažljiv prema njoj, a otkrila je kako ju je zvao 'My star'.

Sarajevo: Woody Harrelson prošetao crvenim tepihom u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Woody Harrelson prošetao crvenim tepihom u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Snimanje filma trajalo je više od dva mjeseca, na više različitih lokacija. Kao desetogodišnja djevojčica imala sam veliku pažnju cijele ekipe filma 'Welcome to Sarajevo'. Tada nisam bila toliko svjesna da su oko mene bili neki od najboljih svjetskih glumaca. Iz tog razdoblja pamtim lijepe trenutke koje sam provodila na setovima, gdje su mi ispunjavali sve moje dječje želje, a posebno se sjećam premijere filma na Filmskom festivalu u Cannesu. Sjećam se i da je Woody poslije snimanja na setovima volio svirati gitaru. Tako je često i meni svirao, a ja sam ga s velikom pažnjom gledala i slušala i lijepo sam se osjećala. Čak imam i sliku kako mi Woody Harrelson svira gitaru, a ja ga gledam i uživam - ispričala je Emira za Klix.ba.

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Prvi crveni tepih petog dana 32. Sarajevo Film Festivala
Prvi crveni tepih petog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Emira nakon filma "Dobro došli u Sarajevo" nije izgradila glumačku karijeru, a o njezinu današnjem privatnom i poslovnom životu nema mnogo pouzdanih javno dostupnih podataka.

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- Saznanje da se moj film ponovo prikazuje na 32. Sarajevo Film Festivalu budi posebnu emociju, neki vid nostalgije, ponos i sreću što sam mogla glumiti u prvom poslijeratnom filmu i što će se film ponovo prikazivati u mom gradu, gdje sam rođena i gdje živim, te što će moji sugrađani i svi ljubitelji filma imati priliku i moći uživati u projekciji ovog filma - rekla je Emira.

Prvi crveni tepih petog dana 32. Sarajevo Film Festivala
Prvi crveni tepih petog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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