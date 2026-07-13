Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBA I NOGOMET

Sjećate li se glazbene karijere novog izbornika Slavena Bilića?

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Sjećate li se glazbene karijere novog izbornika Slavena Bilića?
5
ARHIVA - Promocija albuma Slavena Bilića 2005. godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slaven Bilić poznat je kao veliki ljubitelj rock glazbe, a svirao je čak u dva glazbena sastava

Admiral

Novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, osim po sportskim uspjesima, poznat je i po svojoj svojoj ljubavi prema glazbi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, a još od mladosti svira gitaru te je bio član rock sastava 'Newera' i 'Rawbau' s kojima je snimio nekoliko autorskih pjesama. Sastav 'Newera' osnovao je s kolegama s fakulteta, Tonijem Silobrčićem i Dadom Pastuovićem, a iako je je bend bio kratkog vijeka zbog Bilićevih klupskih obaveza, najzapamćenija pjesma zasigurno je 'Hannibal Ante Portas' za koju je inspiracija bio nastavak filma 'Kad jaganjci utihnu', 'Hannibal'.

NOVI-STARI IZBORNIK Bilićev život kroz fotografije: Dvaput se ženio, završio pravo, svirao, ulagao u nekretnine...
Bilićev život kroz fotografije: Dvaput se ženio, završio pravo, svirao, ulagao u nekretnine...

Nakon samo dvije godine, Slaven Bilić 2003. osniva novu grupu 'Rawbau', a uz njega u sastavu benda bili su gitarist Saša Bulić, bubnjar Vojo Belamarić, gitarist Danijel Ljubić i pjevač Joško Matura, a kasnije je bubnjar postao Viktor Grgas Grando. Izbornikova svakako najpoznatija pjesma nastala je u doba djelovanja grupe 'Rawbau', a u pitanju je navijačka pjesma 'Vatreno ludilo'. Pjesma je bila predstavljena u zagrebačkom klubu Roko uoči Europskog nogometnog prvenstva 2008. godine. Tekst pjesme napisao je sam Slaven Bilić, a na predstavljanju pjesme bilo je tristotinjak uzvanika među kojima su Robert Prosinečki, Aljoša Asanović i Nikola Jurčević. Bend je tada prvo bez Bilića zagrijao publiku, a prava euforija je nastala kada se izbornik primio gitare i s bendom odsvirao 'Vatreno ludilo'.

Dalibor Urukalović
Foto: Dalibor Urukalović

- Svirao sam samo jednu pjesmu jer se nisam imao vremena uvježbati s momcima. Bila mi je nervoza pred nastup. Inače, ovo nije himna, himna je jedna, a ovo je samo navijačka pjesma - ispričao je tada za Jutarnji list Slaven Bilić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita
zadnji dan ultra ludila

FOTO Otkačene partijanerice grudi prekrile tek naljepnicama, gaćice provirivale ispod outfita

SPLIT - Na posljednjoj večeri Ultre ponovno je vrijedilo nepisano pravilo, što odvažniji outfit, to bolje. Heklani bikiniji, prozirni leopard kombinezoni, topići koji su jedva prekrili grudi, svjetlucave mini haljine i tutu suknje mamili su poglede, a šljokice, neonske naočale, šarene perlice i upečatljiva šminka dodatno su podigli ionako otkačene festivalske kombinacije
LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'
BRANKA PETRIĆ ZA 24SATA

LJUBAVNA PRIČA VELIKANA 'Bekima Fehmiu sam učila jezik, a onda se rodila velika ljubav'

Glumica nam priča djetinjstvu, školovanju, glumi i velikoj ljubavi s jednim od najvećih filmskih zvijezda ovih prostora, a to je bio Bekim Fehmiu
FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026
Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026