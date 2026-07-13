Sjećate li se glazbene karijere novog izbornika Slavena Bilića?

Novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, osim po sportskim uspjesima, poznat je i po svojoj svojoj ljubavi prema glazbi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, a još od mladosti svira gitaru te je bio član rock sastava 'Newera' i 'Rawbau' s kojima je snimio nekoliko autorskih pjesama. Sastav 'Newera' osnovao je s kolegama s fakulteta, Tonijem Silobrčićem i Dadom Pastuovićem, a iako je je bend bio kratkog vijeka zbog Bilićevih klupskih obaveza, najzapamćenija pjesma zasigurno je 'Hannibal Ante Portas' za koju je inspiracija bio nastavak filma 'Kad jaganjci utihnu', 'Hannibal'.

Nakon samo dvije godine, Slaven Bilić 2003. osniva novu grupu 'Rawbau', a uz njega u sastavu benda bili su gitarist Saša Bulić, bubnjar Vojo Belamarić, gitarist Danijel Ljubić i pjevač Joško Matura, a kasnije je bubnjar postao Viktor Grgas Grando. Izbornikova svakako najpoznatija pjesma nastala je u doba djelovanja grupe 'Rawbau', a u pitanju je navijačka pjesma 'Vatreno ludilo'. Pjesma je bila predstavljena u zagrebačkom klubu Roko uoči Europskog nogometnog prvenstva 2008. godine. Tekst pjesme napisao je sam Slaven Bilić, a na predstavljanju pjesme bilo je tristotinjak uzvanika među kojima su Robert Prosinečki, Aljoša Asanović i Nikola Jurčević. Bend je tada prvo bez Bilića zagrijao publiku, a prava euforija je nastala kada se izbornik primio gitare i s bendom odsvirao 'Vatreno ludilo'.

Foto: Dalibor Urukalović

- Svirao sam samo jednu pjesmu jer se nisam imao vremena uvježbati s momcima. Bila mi je nervoza pred nastup. Inače, ovo nije himna, himna je jedna, a ovo je samo navijačka pjesma - ispričao je tada za Jutarnji list Slaven Bilić.