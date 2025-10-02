NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima
Josipa Lopac bila je kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi'.
Senjanka je u popularni show ušla sa 146 kilograma.
Završetkom emisije, uspjela skinuti čak 57 kilograma.
Na finalnom je vaganju imala impresivnih 89 kilograma.
Također, izvan showa uspjela je zadržati brojne zdrave navike.
- Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene. Ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam - otkrila je ranije za RTL.
Što se prehrane tiče, Josipa je rekla da je izbacila gazirana pića, no ponekad popije par gutljaja ako se baš zaželi.
- Smanjila sam porcije i nikako ne jedem kasno navečer. To se dogodi samo ako sam na nekoj fešti. Sve treba jesti, bitna je količina koju unesemo, kao što je bitno i da to potrošimo - istaknula je Josipa.
Ipak, kasnije je posustala pa 'prešla stotku', ali onda je ponovno počela vježbati, te je brojka varirala.
No, prošle je godine otkrila da ima 79 kilograma, a nedavno se pohvalila i novom transformacijom.
Na fotografiji koju je objavila u četvrtak pokazala je prilično vitku liniju, dok su je fanovi zasipali komplimentima.
15 godina bila je u braku sa, sada već bivšim suprugom, Borisom, od kojeg se razvela u listopadu 2024 godine.
- Boris i ja smo se rastali još u 10 mjesecu prošle godine, ali smo ostali u dobrim odnosu. Bili smo 15 godina zajedno, od toga 10 godina u braku i jednostavno nakon toga je došlo do zasićenja. Nitko ne može znati što nas čeka u budućnosti, što se kaže čovjek snuje, a Bog određuje - prokomentirala je Josipa tada za RTL.
Ubrzo je preko društvenih mreža pronašla i novog partnera Marka, a onda je otkrila da očekuju dijete.
Inače, Josipu mnogi pamte po pozitivnosti koju je unijela u show.
