Sjećate li se kralja Joffreyja iz 'Igre prijestolja'? Pojavio se u novoj sezoni Netflixove serije

'The Sandman' je Netflixova serija napravljena prema istoimenom stripu DC Comicsa 90-ih, autora Neila Gaimana. Kao i strip, serija se vrti oko lika Dream kojeg je utjelovio Tom Sturridge, a uz njega su se u seriji pojavili Boyd Holbrook kao Corinthian, Vivienne Acheampong kao Lucienne, a posebno se istaknula i glumica Gwendoline Christie u ulozi Lucifera.

Foto: IMDB/Instagram

Prva sezona serije izašla je prije više skoro tri godine, a Netflix je ove godine najavio i nastavak. Serija je obnovljena za drugu sezonu koja je premijerno prikazana u dva dijela 3. i 24. srpnja 2025., s bonus epizodom zakazanom za 31. srpnja.

Serija je dugo vrijeme privlačila pozornost upravo zbog glumaca, čak njih četvero pojavili su se u megahit dramskoj seriji 'Igre prijestolja'. Osim glumice Gwendoline Christie, u drugoj sezoni serije 'The Sandman' pojavljuje se i Jack Gleeson kojeg mnogi pamte po ulozi jednog od najomraženijih likova u seriji 'Igre prijestolja', Joffreyja Baratheona koji na mjestu kralja naslijedi Roberta Baratheona nakon njegove smrti, iživljava se na drugima i naposljetku umre na vlastitoj svadbi nakon što popije otrovano vino.

Foto: Imdb

Kada je imao samo 21 godinu, Jack Gleeson je postao jedno od najpoznatijih lica na televiziji. Gleesonovo utjelovljenje lika Joffreyja bio je toliko uvjerljivo da su mnogi gledatelji teško odvojili glumca od lika, što je dovelo do negativnih reakcija prema njemu u stvarnom životu.

Teškoće igranja tako negativnog lika u seriji, u kombinaciji sa željom za drugim interesima, navele su Gleesona da se povuče iz glume nakon 'Igre prijestolja'. Suočio se s mnogim negativnim komentarima i mržnjom od strane publike. Na kraju se ipak vratio glumi, pojavivši se u filmu 'In the Land of Saints and Sinners' 2023. godine.

German Comic Con Limited & Family Edition at Dortmund Trade Fair, Germany - 16 Jul 2022 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

U novoj sezoni 'The Sandmana' pojavljuje se i još jedna zvijezda 'Igre prijestolja' - Clive Russell koji utjelovljuje lik Odina. Među novom postavom je i Freddie Fox, koji se nije pojavio u 'Igri prijestolja', ali je u svojevrsnom 'prequelu' te serije 'Kuća zmaja' u kojoj je utjelovio Gwaynea Hightowera.

Također, pojavom je iznenadio i Jacob Anderson u ulozi odraslog Daniela Halla. U seriji 'Igre prijestolja' glumi Greyja Worma.