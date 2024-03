Sjećate li se 'malog Mate'? Za 24sata ispričao što danas radi

Uvijek se nađe netko od 40-ak pacijenata, koliko nam ih dnevno prođe kroz ambulantu, tko me poznaje od ranije ili poznaje moje roditelje. Bude i onih koji me ne znaju pa mi bude drago, ali meni je prvenstveno bitno da me shvaćaju kao fizioterapeuta, a ovo drugo je samo dodatak, govori nam Minja Jovičić (32) koji je bio i ostao najpoznatiji mali Mate iz hita kojeg je snimio s Letećim odredom 2002. godine.

- Od one postave koja je bila aktualna kad sam ja s njima pjevao, dvojica su u Osijeku. Vidimo se često na svirkama i pružamo si podršku. Nedavno sam uskočio kao zamjena gitaristi Letećeg odreda iz tog vremena. S Denisom Dumančićem se vidim na obiteljskim okupljanjima, s obzirom da je njegova nećakinja moja supruga - priča nam Minja kojeg danas usrećuje uloga fizioterapeuta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- To je bio moj poziv. Mislim, sve što radim shvaćam kao poziv. Kad sam kao klinac razmišljao što raditi, taj mi se posao činio najhumanijim. U današnje vrijeme je teško reći da radite neki posao jer ga volite, uglavnom je to jer morate. A ja zaista svoj posao volim od samih početaka. Predivno se osjećam kad pomognem nekome - priča nam Minja i dodaje da njegov posao, kao i većina drugih, sadrži stresne trenutke koje uspješno rješava zajedno s timom.

S bendom svira na svadbama

Osim što liječi pacijente u domu zdravlja Donji Miholjac, Minja i zabavlja ljude. Nije se maknuo od svoje velike ljubavi - glazbe. Vikendima sa svojim bendom nastupa na svadbama i tako uljepšava poseban dan mnogim mladencima.

- Korona je utjecala na puno bendova pa tako i na onaj u kojem sam bio. Zato sam dobio priliku s novim, koji se zove Vanilla bend. Radimo zaista odlično i u Osijeku smo jedan od angažiranijih bendova. Isplatio nam se zajednički trud i rad protekle tri godine - priča nam Minja i dodaje da je oduvijek znao da je zabavljač, a u svatovima je od svoje 18. godine.

Foto: Privatni album

- Mene ispunjava kad kažem svojim kćerima: 'Vidite, tata je pjevao ovom čiki na svadbi i uljepšao im je dan'. To je jedna lijepa priča. Ja sam devet godina proveo u rock bendu dok sam bio u srednjoj školi i na fakultetu. Bio sam uvijek više za alternativne pravce, ali definitivno sam znao da ću se pronaći u svatovima - iskreno će.

Uživa u trenucima s obitelji

Minja je sretno oženjen i u braku sa suprugom dobio je dvije kćeri. Obitelj mu je, kaže, na prvom mjestu.

- Kad odradim svatove i zaradim koji novčić, najljepše mi je da curama kupim haljinu ili neku igračku koju su željele. Pa kad odemo do Osijeka, prošetamo se Promenadom pa pojedemo sladoled... Provedemo lijepo vrijeme. To je sve što sam ja tim svojim glazbenim talentom zaradio - kaže nam Minja koji se trudi što više vremena provesti s kćerima i suprugom.

- Trudim se zajedno sa suprugom da kćerkama ništa ne fali, a isto tako se trudimo da ne padnu pod utjecaj društvenih mreža. Lagano ih odmičemo od toga da zajedno provedemo vrijeme u nekoj igri - iskreno će Minja.

Foto: Privatni album

Otišao iz rukometa

Do nedavno se bavio rukometom, ali promijenili su mu se prioriteti.

- Aktivno sam igrao do prije par godina, a do prije dvije sam vodio školu rukometa u klubu Valpovo. To je predivna stvar, ali jednostavno sam drugačije posložio prioritete. Kad sam vidio koliko to vremena oduzima i da moja djeca nisu sa mnom, a mogla bi biti, odlučio sam se povući s tog puta. Ravnoteža se našla s više angažmana s bendom - ispričao nam je.

Za 24sata je posljednji put pričao 2018. godine, a sad nam kaže da se od tad ostvario kao čovjek.

- Prije par godina rekao sam vam da sam 'prvenstveno tata i fizioterapeut'. To definitivno mogu ponoviti, ali mogu reći da sam ostvaren kao čovjek. Radim posao kojeg volim, ali najvažnija mi je predivna obitelj - zaključio je.

Foto: Screenshot/Youtoube