Sjećate li se Matilde? Evo zašto je Mara Wilson napustila Hollywood na vrhuncu slave

Američka glumica Mara Wilson danas slavi 39. rođendan. Za glumu se zainteresirala već s pet godina, nakon što je gledala svog starijeg brata Dannyja u televizijskim reklamama. Iako njezini roditelji u početku nisu bili oduševljeni tom idejom, ubrzo je počela snimati reklame, što joj je otvorilo vrata filmske industrije. Njezin veliki proboj dogodio se 1993. godine kada je dobila ulogu Natalie Hillard u hit-komediji "Mrs. Doubtfire", u kojoj je glumila uz legendarnog Robina Williamsa. Film je postigao golem uspjeh i učinio Maru jednom od najperspektivnijih dječjih glumica svog vremena.

Već godinu dana kasnije pojavila se u remakeu filma "Čudo u 34. ulici", gdje je utjelovila Susan Walker. Godine 1995. nastupila je na 67. dodjeli Oscara izvodeći pjesmu "Make 'Em Laugh" zajedno s Timom Curryjem i Kathy Najimy. Iste godine osvojila je prestižnu nagradu ShoWest za mladu zvijezdu godine, čime je dodatno potvrdila svoj status jedne od najuspješnijih mladih glumica Hollywooda.

Najveći uspjeh ostvarila je 1996. godine kada ju je redatelj Danny DeVito odabrao za glavnu ulogu u filmu "Matilda", snimljenom prema istoimenom romanu Roalda Dahla. Uloga inteligentne i hrabre djevojčice s telekinetičkim sposobnostima obilježila je njezinu karijeru i ostala jedan od najomiljenijih dječjih filmskih likova svih vremena. Za svoju izvedbu bila je nominirana za nekoliko nagrada, a osvojila je YoungStar Award za najbolju mladu glumicu u humorističnom filmu.

Danny DeVito bio joj je velika podrška

Prije nekoliko dana glumica je istaknula kako joj je upravo DeVito bio najveća podrška u najtežim vremenima. U pozadini snimanja dječjeg klasika, Wilson se suočavala s teškom osobnom situacijom. Njezinoj majci, Suzie Wilson, dijagnosticiran je rak dojke, zbog čega je cijelo iskustvo snimanja bilo emocionalno iscrpljujuće. U tim trenucima, DeVito i njegova tadašnja supruga te kolegica sa seta, Rhea Perlman, postali su stup potpore za cijelu obitelj Wilson. Često su je pozivali u svoj dom kako bi se igrala s njihovom djecom i nudili se da je čuvaju dok su njezini roditelji odlazili u bolnicu.

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- Iako mi je bilo divno igrati glavni lik, ponekad je bilo teško. Prolazila sam i kroz teško razdoblje, ali kao što sam vam rekla, Danny DeVito me nije doslovno posvojio. Jako se dobro brinuo o mojoj obitelji - rekla je nedavno Wilson.

Godine 1997. glumila je u obiteljskoj fantaziji "A Simple Wish" zajedno s Martinom Shortom. Iako je ponovno bila nominirana za nekoliko nagrada, film nije ostvario značajniji uspjeh kod kritike. Krajem devedesetih nastavila je graditi svoju karijeru u obiteljskim filmovima. Godine 1999. pojavila se u televizijskom filmu "Balloon Farm", a 2000. godine odigrala je ulogu Lily u filmu "Thomas and the Magic Railroad". Film nije ostvario očekivani uspjeh, a ubrzo nakon toga Wilson se povukla iz filmske glume. Iako je dobila scenarij za kultni film "Donnie Darko", odbila je otići na audiciju jer je već odlučila napustiti filmsku industriju.

Nakon glume posvetila se pisanju

Nakon gotovo dvanaest godina izbivanja vratila se glumi 2012. godine, ali u znatno drukčijem obliku. Umjesto velikih filmskih produkcija, pojavila se u internetskim serijama i gostovala u humorističnim internetskim emisijama. Istaknula je kako je upravo sloboda izražavanja razlog zbog kojeg joj je takav oblik rada bio privlačniji od klasične filmske produkcije. Objasnila je da joj filmsko snimanje nije predstavljalo zadovoljstvo jer je zahtijevalo neprestano ponavljanje istih scena, ostavljajući vrlo malo prostora za kreativnost.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Istodobno se sve više posvećivala pisanju. Pokrenula je vlastiti blog pod nazivom Mara Wilson Writes Stuff, na kojem je objavljivala osobne tekstove i eseje. Nakon smrti Robina Williamsa 2014. godine podijelila je dirljive uspomene na zajednički rad, koje su privukle veliku pozornost javnosti. Kasnije je svoje tekstove nastavila objavljivati na platformi Substack kroz blog Shan't We Call the Vicar.

Wilson je tijekom godina razvila bogatu književnu karijeru. Pisala je za razne internetske portale, uključujući Cracked.com, a okušala se i u kazalištu. Njezina predstava Sheeple izvedena je 2013. godine na New York International Fringe Festivalu. U rujnu 2016. objavila je autobiografsku knjigu "Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame", u kojoj otvoreno govori o iskustvu odrastanja pod svjetlima reflektora, izazovima slave te životu nakon napuštanja filmske industrije.

Osim pisanja, nastavila je raditi kao glasovna glumica. Posudila je glas likovima u animiranim serijama poput "BoJack Horseman" i "Big Hero 6: The Series", a ostvarila je i zapaženu ulogu u popularnom podcastu "Welcome to Night Vale", gdje tumači lik "Bezlične starice koja potajno živi u vašem domu". Godine 2016. kratko se vratila televiziji gostovanjem u humorističnoj seriji "Broad City", u epizodi inspiriranoj filmom "Mrs. Doubtfire".

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Wilson se 2020. pojavila u HBO-ovu dokumentarcu Showbiz Kids, u kojem je govorila o iskustvima djece koja odrastaju u svijetu zabavne industrije. U svibnju 2024. ponovno se okupila s kolegama iz filma "Mrs. Doubtfire", Lisom Jakub i Matthewom Lawrenceom, gostujući zajedno u jednom podcastu. Ranije su se, 2018. godine, okupili i s Pierceom Brosnanom povodom 25. obljetnice filma. Prošle godine osvojila je kolektivnu nagradu Audie Award za doprinos audioknjizi "Bury Your Gays" autora Chucka Tinglea.

Posvetila se pomoći mladim glumcima

Privatni život Mare Wilson također je često bio predmet interesa javnosti. Odrasla je u židovskoj obitelji, no tijekom adolescencije napustila je religiju. Kasnije se opisivala kao agnostik. Ima tri starija brata i mlađu sestru, a rođakinja je političkog komentatora Bena Shapira. Zbog velikih političkih i svjetonazorskih razlika javno je izjavila da s njim nema kontakt.

Godine 2014. radila je za neprofitnu organizaciju Publicolor u New Yorku, koja se bavi obnovom javnih škola. Otvoreno govori o vlastitim iskustvima s anksioznošću, depresijom i opsesivno-kompulzivnim poremećajem, sudjelujući u projektima koji promiču svijest o mentalnom zdravlju. Godine 2015. pojavila se u videu humanitarne organizacije Project UROK, gdje je podijelila vlastita iskustva i potaknula druge da potraže pomoć kada im je potrebna.

Wilson je 2016. godine javno otkrila da je biseksualna, a kasnije se identificirala i kao queer osoba. Aktivno podržava prava LGBTQ zajednice te se često oglašava o društvenim pitanjima. U svojim tekstovima i javnim nastupima govorila je o izazovima s kojima se suočavaju dječje zvijezde, posebno komentirajući medijski odnos prema Britney Spears i Millie Bobby Brown te upozoravajući na štetne posljedice seksualizacije maloljetnih glumica.