Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...

Na audiciju Story Super Nova showa se prijavilo 500 natjecatelja koji su se borili za naklonost žirija, a kasnije i publike. Show je vodio Rene Bitorajac, a sve se emitiralo iz zagrebačke Tvornice
Iako su prošle već 22 godine, svi se i danas sjećaju prvog reality showa koji se emitirao u Hrvatskoj. Sve je započelo sa Story Super Novom u kojoj se biralo novo lice televizije. U njemu se natjecala i Anja Alavanja | Foto: NOVA TV
