Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...

Na audiciju Story Super Nova showa se prijavilo 500 natjecatelja koji su se borili za naklonost žirija, a kasnije i publike. Show je vodio Rene Bitorajac, a sve se emitiralo iz zagrebačke Tvornice
Iako su prošle već 22 godine, svi se i danas sjećaju prvog reality showa koji se emitirao u Hrvatskoj. Sve je započelo sa Story Super Novom u kojoj se biralo novo lice televizije. U njemu se natjecala i Anja Alavanja
Mnogi se sjećaju i Dorijana Elezovića i njegovih početaka u tom showu. Nakon toga je godinama radio kao voditelj, a danas se bavi PR-om
U showu se okušao i Davor Garić, koji i danas radi kao voditelj
Gledali smo i Paolu Valić Bekić, koja je nakon showa uspješno plovila u voditeljskim vodama, a bavila se i glazbom, a danas živi u Norveškoj
Neki se sjećaju da je u Story Super Novoj bila i Nikolina Pišek
Rajna Raguž je 2001. godine postala Miss Hrvatske, a dvije godine kasnije bila je u prvom hrvatskom reality showu
Ivona Pandža bila je velika zvijezda Story Super Nove. Nakon završetka showa bila je voditeljica na Novoj TV
Mnogi pamte i Moniku Kravić koja danas živi dalje od očiju javnosti. Tada ju je krasila kovrčava kosa, dok sada uglavnom svoje kovrčave uvojke drži ravnima. Gledali smo je kao voditeljicu, a iz javnosti se povukla nakon udaje za sina Zdravka Mamića. Razveli su se prije osam godina, a danas je u braku sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem
Pobjednik Story Super Nove bio je Mario Tironi, koji danas više nije voditelj, već fotograf
Nakon uspješne Story Super Nove, Nova TV je pokrenula još jedan projekt - Story Super Nova Music Talents, koji je također obarao rekorde gledanosti. Pobjednik je bio Rafael Dropulić, a u showu se natjecao i frontmen grupe Vigor - Mario Roth
U glazbenom showu pojavio se i Marko Grubnić, kojeg danas znamo kao stilista
