Sjećate li se našeg prvog reality showa? Pogledajte kako danas izgledaju neki od kandidata...

Mnogi pamte i Moniku Kravić koja danas živi dalje od očiju javnosti. Tada ju je krasila kovrčava kosa, dok sada uglavnom svoje kovrčave uvojke drži ravnima. Gledali smo je kao voditeljicu, a iz javnosti se povukla nakon udaje za sina Zdravka Mamića. Razveli su se prije osam godina, a danas je u braku sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem | Foto: NOVA TV