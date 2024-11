Sjećate li se njega? Skinuo 42 kg u 'Životu na vagi', a Marijana Batinić otkrila kako sad izgleda

Marijana Batinić objavila je fotografiju s Mirom Bajlom, jednim od natjecatelja iz treće sezone 'Života na vagi'. On je ušao u show sa 151,8 kilograma, a na kraju je imao 109,8 kila. Sudeći prema fotografiji koju je Batinić objavila, Miro se i dalje brine o svom zdravlju i njeguje zdrave navike.

- Kada na doručku sretneš njega, onda produžite do ručka - napisala je.

Foto: Instagram

Prije showa govorio je kako su mu problem vezice na tenisicama i vaga, a danas živi potpuno drugačiji život.

Nakon showa se ovaj Zadranin počeo baviti plivanjem i trčanjem, a prije dvije godine je istrčao polumaraton. Tada je ispričao kako je on jedini kandidat iz 'Života na vagi' kojem je to uspjelo te da se puno pripremao za to.

- Tijekom polumaratona vlada je takva u euforija u Ljubljani da je to ono što te drži cijelo vrijeme - rekao je za RTL tada.