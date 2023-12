Sjećate li se ove pjesme? Prije 11 godina bila je najveći hit svijeta

K-pop je posljednjih godina postao vrlo popularan u svijetu, ali prije BTS-a, Blackpinka, Seventeena i ostalih poznatih grupa, veliku popularnost imao je PSY, koji je postao prvi pjevač s milijardu pregleda na YouTubeu.

Prošlo je čak 11 godina otkako je svijet obuzela 'Gangnam Style' ludnica, a pjesma je i danas jedna od najboljih tog žanra.

Prva pjesma s milijardu pregleda

Pjesma 'Gangnam Style' objavljena je 15. srpnja 2021. godine, kao dio PSY-evog šestog albuma 'Psy 6 (Six Rules), Part 1'. Već od početka je bila vrlo popularna te je u potpunosti promijenila karijeru i život korejskog glazbenika. S ovim je hitom završio na Billboardovoj ljestvici Hot 100, a onda konačno i postao prvi pjevač koji je prikupio milijardu pregleda na pjesmi na YouTubeu.

Foto: YouTube/screenshot

Nevjerojatnu brojku od milijardu je 'Gangnam Style' ostvario u prosincu 2021. godine. Tada je dnevno dobijao prosječno 14.9 milijuna pregleda, a još prošle godine je pjesma bila slušana oko 900.000 puta dnevno. Danas 'Gangnam Style' ima 4.9 milijardi pregleda.

Donio ogromnu zaradu YouTubeu

Godinu dana nakon što je pjesma izašla je direktor Googlea, Nash Arora, otkrio koliku je zaradu pjesma 'Gangnam Style' donijela platformi YouTube. Kako je tada rekao, zbog reklama na videu, YouTube je zaradio od gotovo šest milijuna eura. Prema novijim informacijama, iz 2018., video je YouTubeu donio zaradu od oko 7.2 milijuna eura.

Foto: YouTube/Screenshot

Svi su plesali na Gangnam style

'Gangnam style' groznica obišla je cijeli svijet, a prepoznatljivi ples iz spota otplesali su svi barem jednom, uključujući i poznate zvijezde.

Tijekom jednog teniskog meča u Tajvanu, Novak Đoković odlučio je zaplesati na ovaj, tada najpoznatiji hit. Među sportašima koji su otplesali ovaj svjetski poznat ples bio je i vozač Formule 1, Sebastian Vettel. Tijekom Velike nagrade Južne Koreje upoznao je PSY-ja te zajedno s njim zaplesao na 'Gangnam Style'. S njima je plesao i Vettelov momčadski kolega Mark Webber.

Hit nije zaobišao niti pjevačicu Susan Boyle. Tijekom intervjua s Rahni Sadler iz 'Sunday Nighta' upoznala je svog idola iz djetinjstva Donnyja Osmonda. Zajedno s njim je u backstageu zaplesala ovaj popularni ples.

Nakon Susan se 'Gangnam' ludnici pridružila i pop zvijezda Madonna. PSY-ja je pozvala da joj se pridruži na jednom koncertu u New Yorku te su ispred 20 tisuća ljudi zaplesali na korejski hit.

Plesale su i Heidi Klum, Britney Spears, Mel B i brojni drugi.

Foto: Ellen

Mislili su da će pjesma izazvati smak svijeta

Uz ovu su se pjesmu vezale brojne teorije, a jedna o njih je i ta da će pjesma biti zaslužna za smak svijeta. 'Jednog mirnog jutra, kraj će doći, kada na rasplesanom konju broj krugova bude devet', prorekao je Nostradamus, a tumači proročanstava su našli novo tumačenje njegovih nagovještanja nakon što se 'Gangnam Style' približio brojki od milijardu.

Jedna od činjenica koje su ih navele na takva razmišljanja bilo je to da je Južna Koreja poznata kao 'zemlja jutarnjeg mira', a ples koji je PSY otplesao u spotu ih je podsjetio na rasplesanog konja. Milijardu pregleda se tumačilo kao devet krugova iz njegova proročanstva jer je upravo to broj s devet nula.

'Klub milijardu pregleda'

PSY-ev 'Gangnam Style' započeo je trend od milijardu pregleda na YouTube videima. Iako je skoro godinu dana bio jedina pjesma s milijardu pregleda, ubrzo je isto postigao i hit Justina Biebera 'Baby'. Potom je isto postigla i Taylor Swift s hitovima 'Shake It Off' i 'Blank Space', onda i Katy Perry s 'Roar', Sia s 'Chandelier', Adele i njen hit 'Hello' te brojne druge.

Foto: AFP/Pixsell

Tek 2017. godine je 'Gangnam Style' prestigao hit 'See You Again' repera Wiz Khalife. Tada je 'Gangnam Style' imao 2.894.473.058 milijarde pregleda, a 'See You Again' je imao nešto više - 2.895.548.349 prikaza. Međutim, 'See You Again' brzo je skinut s trona nakon što je izašla pjesma 'Despacito' Luisa Fonsija i Daddy Yankeeja.

Danas nije ni među top 10 najslušanijih

Danas se situacija uvelike promijenila. Iako pjesma broji gotovo 5 milijardi pregleda, ne nalazi se ni među top 10 najslušanijih na YouTubeu. Prvo mjesto je pripalo dječjoj pjesmici 'Baby Shark' koja ima više od 13 milijardi pregleda. 'Despacito' se nalazi na drugom mjestu te je do danas pregledan 8.3 milijardi puta. Treće i četvrto mjesto zauzele su također dječje pjesmice, a na petom mjestu se našao Ed Sheeran i njegov hit 'Shape of You' s više od 6.1 milijardi prikaza.