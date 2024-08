Sjećate li se Poline Horbachove? Borila se za 'Savršenog' Tonija, a evo kako danas izgleda...

Ukrajinku Polinu Horbachovu gledatelji su mogli upoznati u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za srce doktora fizike, Tonija Šćulca. Istaknula se kao jedna od najotvorenijih i najsimpatičnijih djevojaka. Njezino veliko srce prepoznao je tad i Toni, koji je po prvi put u povijesti showa vratio kandidatkinju nakon odustajanja.

Polina je bez riječi te 2022. otišla od Tonija i ostalih kandidatkinja, ali on joj je ubrzo dao drugu šansu. Frcale su tad iskrice i mnogi su navijali da Polina osvoji titulu Tonijeve odabranice i 'gospođe savršene', no to se ipak nije dogodilo.

Foto: RTL

Njegovo srce osvojila je Stankica Stojanović iz Banja Luke. Nakon emisije balansirali su život na moru, u Bosni te poslovno obveze, ali nakon sedam mjeseci otkrili su da je njihovoj ljubavi došao kraj.

- Dok smo bili zajedno, dijelili smo detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kad smo i zašto okončali našu veze - rekao je Toni za Večernji list.

Foto: RTL/canva

Ukrajinka Polina za to je vrijeme promijenila stilski izričaj. Na društvenim mrežama, gdje je prati više od 20 tisuća ljudi, često dijeli fotografije na kojima pozira u donjem rublju i bikiniju.

Radi kao stilistica i model, a dugo godina se bavila plesom i baletom. U show se, kako je ranije govorila, prijavila iz čiste znatiželje.

Show joj je pomogao da prezentira sebe i svoj talent, a često joj na ulici prilaze djeca da se slikaju s njom i malo je bolje upoznaju.