Sjećate li se prve pobjednice 'Gospodina savršenog'? Danas Iva izgleda potpuno drukčije...

'Gospodin savršeni' prve sezone istoimene emisije bio je maneken Goran Jurenec (43). On je od nedugo nakon kraja emisije u sretnoj vezi s jednom od najmlađih natjecateljica sezone, Hanom Rodić (25). No mnogi su zaboravili da je posljednju ružu dao drugoj.

Goran je na kraju emisije odabrao Ivu Runjanin, s kojom više nije u kontaktu.

Iva je od kraja emisije drastično promijenila imidž, pa više nije plavuša, već nosi kraću smeđu frizuru.

- Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu, nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako - rekla je ranije Iva.

Foto: RTL/canva

Danas se Iva bavi marketingom, na Instagramu često objavljuje fotografije modnih kombinacija i lijepih trenutaka. U opisu profila joj stoji da se bavi profesionalnim šminkanjem.

Sudeći po njezinim posljednjim objavama, zadnjih je nekoliko tjedana provela na Ibizi, a svojim se pratiteljima pohvalila i fantastičnom linijom.