Sjećate li se Stevea Urkela? Evo kako glumac izgleda danas

Glumac Jaleel Ahmad White (46) poznat je po svojoj ulozi u seriji 'Pod istim krovom', gdje je utjelovio štrebera Stevea Urkela. Oni malo stariji pamte njegovu rečenicu: 'Did I do that?', koju je njegov lik neprestano govorio u epizodama.

Serija se snimala od 1989. godine do 1998. godine, a Jaleel danas ima 46 godina i izgleda potpuno drugačije. Pamtimo ga kao sitnog dječaka s naočalama, a danas izgleda mišićavo, vrijeme provodi u teretani, a igra i košarku.

Nakon hit serije 'Pod istim krovom' Jaleel je nastavio s karijerom, ali niti jedna uloga mu nije donijela toliko veliki uspjeh. Kasnije se pojavio u serijama poput 'Princ iz Bel Aira', 'Charlie & Co.', a glumio je i u filmu 'Prilika života'.

Jaleel iza sebe ima nekoliko veza, a jedna bivša djevojka, Bridget Hary, optužila ga je za fizičko zlostavljanje. Jaleela pak nikada nisu uhitili, a on je cijelu situaciju komentirao kao loš pokušaj bivše da dobije skrbništvo nad njihovom kćeri Samayom.