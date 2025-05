Sjećate li se zločestog Dudleyja? Sada ga ne biste prepoznali, a glumi u novom erotskom filmu

Glumac Harry Melling svjetsku je slavu stekao još kao bucmasti dječačić u serijalu filmova o čarobnjaku Harryju Potteru. Glumio je Harryjevog zločestog bratića Dudleyja koji malom čarobnjaku stalno pokušava napakostiti.

Foto: Profimedia

Harry Melling danas ima 36 godina i potpuno je neprepoznatljiv - stesao je figuru, a od uloge u dječjem filmu došao je do zvijezde erotskog filma 'Pillion' koji je svoju premijeru doživio proteklog vikenda na festivalu u Cannesu. Film je djelo scenarista i redatelja Harryja Lightona i prati lik Raya kojeg glumi Alexander Skarsgård i introvertiranog Colina kojeg glumi Mellin. Film istražuje odnos između homoseksualnog bajkera i čuvara parkirališta, a na premijeri u Cannesu dobili su osmominutne ovacije.

Foto: Sarah Meyssonnier

Harry Edward Melling je talentirani britanski glumac koji je stekao široku prepoznatljivost zahvaljujući ulozi u serijalu "Harry Potter" kao Dudley Dursley. Osim što je odrastao u obitelji s bogatom glumačkom tradicijom, njegova karijera se razvijala u različitim smjerovima, uključujući filmove, televiziju i kazalište. Iako je početnu popularnost stekao kao Dudley, Melling je kroz godine pokazao veliku glumačku širinu, ulogama u filmovima poput "The Ballad of Buster Scruggs" braće Coen i "The Queen's Gambit", gdje je još jednom impresionirao publiku svojom svestranošću i sposobnošću da stvori duboke i kompleksne likove.

Foto: Benoit Tessier

Njegovo naslijeđe se proteže kroz djelo njegovog djeda, Patricka Troughtona, koji je bio ključna figura u povijesti britanske televizije i jedan od najvoljenijih glumaca u Doctor Who serijalu.